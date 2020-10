Parter: Ny kontrol af fiskeriet ude af proportioner

Merete Lindstrøm Fredag, 02. oktober 2020 - 17:47

Kritikken af et forslag om øget kontrol af fiskeriet er ikke til at tage fejl af.

Træk den tillbage, den undergraver Fiskerikommissionens arbejde.

Den er grundlovsstridig

Den giver konfiskationsbemyndigelse der har karakter af ekspropriation.

Det er nogle af kritikpunkterne til en bekendtgørelse som Selvstyret har sendt i høring d. 21. august med høringsfrist i dag d. 2. oktober.

En af kritikerne er Polar Seafood, som har fået jurister til at kigge på bekendtgørelsen. De skriver i den forbindelse:

- Det er vores vurdering at bekendtgørelsen giver anledning til en række retssikkerhedsmæssige betænkeligheder (…) samt spørgsmål om hvorvidt bekendtgørelsen krænker rettigheder, der er sikret i Grundloven.

Undergraver Fiskerikommissionen

I høringssvar fra Grønlands Erhverv og KNAPK er kritikken ikke mindre hård.

- Udover at foregribe resultaterne af Fiskerikommissionens arbejde er KNAPK og GE meget forundrede over, hvorfor bekendtgørelsen af kontrol om fiskeri nu skal hastebehandles, og endnu inden der er fremlagt en ny fiskerilov, som skal skabe rammerne for GFLK.

- I stedet søger man at indføre en lovgivning, der tager udgangspunkt i en ubegrundet og udokumenteret mistanke om, at der foregår en systematisk svindel i fiskeriet. På dette”grundlag” beslutter man sig for bl.a. at indføre én i loven uhjemlet adgang til produktionsdata uden et klart og begrundet kontrolmæssigt formål, lyder det i svaret.

Upassende og uforståeligt

Hos Fiskerirådet er beskeden klar. Drop den bekendtgørelse og lad Fiskerikommissionen gøre deres arbejde færdigt.

- At sende dette forslag i høring nu, når Fiskerikommissionen arbejder med et udkast til en ny fiskerilov, finder rådet uforståeligt og helt upassende, lyder det i deres høringssvar.

De henviser til, at Fiskerikommissionen er blevet bedt om at komme med forslag til, hvilke værktøjer, ny teknologi, omstrukturering af forvaltningens placering hos myndighederne og sanktionsmuligheder, der kan tages i brug for at sikre en mere gennemsigtig forvaltning.

- Administrativt gennemførte regelsæt som denne bekendtgørelse er udtryk for at underminere det arbejde, som fiskerikommissionen er sat til at udfører.

- Det er ikke embedsværkets opgave at foregribe beslutninger af så kontroversiel karakter, som forslaget til bekendtgørelsen indeholder, skriver Fiskerirådet i deres høringssvar.