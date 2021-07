GE: Træk bekendtgørelsen tilbage

Merete Lindstrøm Tirsdag, 06. juli 2021 - 17:46

Under høringen af en nu vedtaget bekendtgørelse om kontrol med fiskeriet blev Naalakkersuisut bedt om at trække bekendtgørelsen tilbage, fordi parterne mente, at den undergraver Fiskerikommissionens arbejde, at den er grundlovsstridig, og at den giver konfiskationsbemyndigelse, der har karakter af ekspropriation.

Men lige lidt hjalp det, for bekendtgørelsen er trådt i kraft den 22. juni til stor skuffelse for Grønlands Erhverv, som også kritiserer processen.

- Vi ønskede at blive reelt inddraget i forhold til, hvad der foregår. Vi har været til nogle møder, hvoraf nogle har været med fin dialog, men vores bekymringer i forhold til retssikkerheden i den nye bekendtgørelse er ikke taget med videre i lovgivningsarbejdet, siger Grønlands Erhvervs direktør Christian Keldsen til Sermitsiaq.AG.

Retssikkerheden bør tages alvorligt

Og det undrer ham, at så alvorlig en pointe bliver siddet overhørig i Naalakkersuisut. GE har denne uge rettet henvendelse til Formanden for Naalakkersuisut og bedt ham trække bekendtgørelsen tilbage.

GE og Polar Seafood har under høringen af bekendtgørelsen haft en advokat til at kigge på detaljerne i den nye lovgivning på grund af bekymringen for erhvervets retssikkerhed.

Grønlands Erhverv understreger overfor Selvstyret, at hverken de eller erhvervet er imod kontrol af fiskeriet, men at den nye bekendtgørelse efterlader branchen med uklarhed om reglerne.

- Det er de manglende rammer og problemer med retssikkerhed der bekymrer mig mest. Man får for eksempel ikke snævret rammerne ind omkring konfiskation, og det betyder at for mange ting er overladt til GFLK´s vurdering i stedet for, at erhvervet ved, hvad de skal rette sig efter.

GE og erhvervet påpeger, at det er en bekendtgørelse, der opererer indenfor et regime, som ikke er til stede. Man vil indføre en omfattende kontrol, som synes at være alt for vidtgående.

- Hvis der havde været et problem med, at der blev snydt og lignende, kunne man måske argumentere for så drastiske skridt, men indtil videre er det hverken nødvendigt eller et krav fra for eksempel EU eller andre instanser, siger Christian Keldsen.

GE har sendt et brev til formanden for Naalakkersuisut med sine bekymringer og ønsket om at bekendtgørelsen trækkes tilbage. Der er endnu ikke kommet svar, oplyser GE.