Et område i Qussuk ved Nuuk bliver et område for sportsfiskeri

Naalakkersuisut og hovedstadskommunen vil gerne have muligheden for sportsfiskeri etableret i et område ved Qussuk/Narsarsuaq inde i Nuuks fjordsystem.

Hovedstadskommunen har udlagt ét område til koncession, og parterne inviterer nu interesserede borgere og virksomheder til at ansøge om eneret til at tilbyde sportsfiskeri i området.

- Udlægningen af områderne til koncession skal ses som en integreret del af Naalakkersuisuts strategi på turismeområdet, der har til formål at øge private investeringer i det grønlandske turismeerhverv og dermed på sigt øge vækst og beskæftigelse, lyder det i en pressemeddelelse fra Selvstyret.

Eftertragtet område

Området i Qussuk er mildt sagt eftertragtet.

Så sent som i april 2019 fik Svend Hardenberg et nej fra kommunen om at bygge fire helårshytter. Projektets mål var at tiltrække rige udenlandske lystfiskere. Som bekendt blev projektet ikke til noget.

Afslaget til projektet fik NTPAP – foreningen for fritidsfiskere og fangere i Nuuk til at klappe i deres hænder, da foreningen ønsker, at området skal være tilgængelig for alle.

Ansøgninger i udbudsrunden skal være modtaget af Departementet for Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarked senest onsdag d. 4. marts 2020, oplyser Selvstyret.