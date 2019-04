NTPAP: Nej til helårs hytter i Qussuk

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 17. april 2019 - 14:50

Foreningen for fritidsfiskere- og fangere i Nuuk (NTPAP) klapper i deres hænder. De er glade for, at kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq har givet afslag til et projekt, der ville etablere helårs hytter til rige turister i Qussuk.

Foreningen støtter afvisningen fordi området året rundt hyppigt bliver anvendt af fangere og fiskere.

- Qussuk er en af det steder, hvor man må beskytte natur og elve, som har fungeret med bæredygtig fangst af rensdyr og ørreder og som er nedarvet igennem generationer. Der findes mange andre steder i Nuuk området og i fjordsystemet, hvor den slags kan iværksættes, skriver formanden for foreningen Panigpak Daorana i en pressemeddelelse.

Klar til samarbejde

Foreningen understreger, at de er klar til at samarbejde om at finde områder, der er egnet til turismeerhvervet og om andre områder, der skal fortsat skal bruges til bæredygtig fangst og fiskeri.

- NTPAP arbejder og støtter for bæredygtig brug af natur, ikke mindst undgå forurening og bevaring af traditionelle fangstmetoder, lyder det.

Panigpak Daorana opfordrer kommunalbestyrelsen til at udarbejde en oversigt over det steder i byer og bygder i kommunen, der kan bruges til erhvervsudvikling. De opfordrer endvidere til, at oversigten bør sendes til høring til de relevante foreninger og borgere, før der tages en beslutning herom.

- Det er vigtigt at have en plan, så man kan se hvor man kan etablere helårs hytter og hvor man skal bevare fiskesteder, før beslutningstagere gennemfører tiltag for erhvervsområdet med respekt for det, man har arvet, skriver formanden i en pressemeddelelse.