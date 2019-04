Lystfisker-projekt til rige turister forliser

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 15. april 2019 - 10:43

Hovedstadskommunen vil gerne have en bred palette af tilbud til udenlandske turister, men politikerne har netop spændt ben for et projekt, der havde fokus på at tiltrække velbjærgede lyst- og sportsfiskere dybt inde i Godthåbsfjorden.

Står uforstående

- Jeg forstår simpelt hen ikke den beslutning, siger Svend Hardenberg, der står bag projektet i et koncessionsområde på 5 kvadratkilometer i Qussuk/Narsarsuaq i den nordlige del af Godthåbsfjorden.

- Hvis vi ikke må bygge hytter, så falder projektet til jorden. Det er trist, og jeg er skuffet over, at kommunen ikke har informeret mig om beslutningen, da jeg har rykket dem for svar utallige gange, siger Svend Hardenberg, der fik overbragt beslutningen af Sermitsiaq.AG.

Han undrer sig over, at konceptet med at tiltrække købestærke turister bliver bortdømt.

- Hytterne er en central del af konceptet, hvor det handler om at give lystfiskerne en helt særlig oplevelse. Dermed går der også adskillige arbejdspladser tabt, fordi det var meningen, at der skulle serveres god mad, arrangeres guidede ture og hvad der ellers hører til et koncept, hvor man henvender sig til luksussegmentet, fortæller Svend Hardenberg.

Omtumlet tilværelse

Projektet har haft en omtumlet tilværelse i det kommunale regi, og det har trukket ud med at få sagen op i økonomi-udvalget.

I det kortfattede referat fra økonomi-udvalget står der:

- Udvalg for Økonomi og Erhverv sender sagen tilbage til Udvalg for Anlæg og Miljø. Dette sker med henblik på, at der i Kommuneplantillægget, 09 Koncessionsområde Qussuk, ikke skal være mulighed for at bygge hytter, og samtidig skal forslaget gennemgåes under hensyntagen til FN's 17 Verdensmål om Bæredygtighed.

- Et helt centralt element i vort projekt har været, at det skulle være bæredygtigt også med hytterne, så jeg forstår simpelt hen ikke, hvorfor FN’s verdensmål pludselig bliver smidt på bordet, siger Svend Hardenberg.

Begrænset størrelse

I indstillingen til økonomiudvalget var det meningen, at der skulle kunne bygges fire hytter, som maksimalt var 60 kvadratmeter store.

- Kommunen vedtager på den ene side en turismestrategi, hvor man satser på at få turister til, som kan skabe nye arbejdspladser, men med denne beslutning ønsker man åbenbart ikke at henvende sig til de købestærke turister, siger en dybt forundret Svend Hardenberg.

Forvaltningen for Anlæg og Miljø får nu til opgave at rette kommuneplanen til, så det ikke er tilladt at bygge helårshytter, hvis man ønsker en koncession for det attraktive område.

To ansøgninger

Der ligger en anden ansøgning om koncession for området, hvor der i konceptet ikke er behov for at der skal etableres hytter.