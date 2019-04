Ny selvmodsigelse fra Nikkulaat

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 05. april 2019 - 15:37

Det afslører udtalelser til avisen Sermitsiaq, set i forhold til den dagsorden, som Fiskerikommissionen er blevet præsenteret for til dens første møde, der skal holdes den 9. april.

Nikkulaat Jeremiassen, der er endt i et politisk stormvejr, bevæger sig på grænsen til det selvmodsigende, når han i dagens udgave af avisen Sermitsiaq siger, at Fiskerikommissionens medlemmer har mulighed for at inddrage baglandet, så det også kommer til at få indflydelse på udformningen af en kommende fiskerilov.

Baglandet kan inddrages

- Kommissionen har en formand og et sekretariat. De skal planlægge kommissionens møder, og skal sende dagsorden ud til medlemmerne, før møderne bliver afholdt. På den måde får kommissionsmedlemmerne god tid til at høre deres bagland, hvor baglandet også har mulighed for at komme med deres synspunkter og få deres forslag med, siger Nikkulaat Jeremiassen til avisen.

Avisen skriver videre, at medlemmerne efter møderne får mulighed for at fremlægge de beslutninger, der er blevet taget af kommissionen, hvor de har mulighed for at komme med deres synspunkter til de beslutninger, der bliver taget.

- Det er formålet, at arbejdsmåden skal være på denne måde, men i sidste ende er det medlemmerne, der selv er ansvarlige for, hvordan det bliver, siger Nikkulaat Jeremiassen til Sermitsiaq.

Nikkulaat Jeremiassens få dage gamle udtalelser til avisen står i skærende kontrast til den indbydelse, som medlemmerne af Fiskerikommissionen har modtaget fra fiskeridepartementet, som Nikkulaat Jeremiassen er øverst ansvarlig for.

Under punkt 4 på dagsordenen står der blandt andet:

”Kommunikation og forholdet til offentligheden, fortrolighed og aktindsigt”.

Medlemmer får mundkurv

I et bilag til dette punkt fremgår det knivskarpt, at det er meningen, at medlemmerne skal have mundkurv på og kun i helt særlige tilfælde kunne involvere specielt udvalgte i sit bagland.

Om fortrolighed står der i bilaget til kommissionens første møde:

”Alle medlemmer og suppleanter er orienteret om, at Fiskerikommissionens arbejde er omfattet af tavshedspligt i sagsbehandlingslovens paragraf 27, jf. Kriminallovens paragraf 29.”

Og videre:

”Såfremt det aftales i kommissionen, kan medlemmerne drøfte spørgsmål med ledelsen, herunder med faglig ekspertise, i den organisation de repræsenterer, af hensyn til fastlæggelse af deres mandat i Fiskerikommissionen.”

Det er specielt organisationerne SIK, KNAPK og GE, der nu skal være ekstraordinær påpasselige med, at de ikke kommer til at overtræde kriminalloven i det kommende arbejde.