Nikkulaat forplumrer egne forklaringer

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 04. april 2019 - 14:20

Nikkulaat Jeremiassen er blevet midtpunkt i et politisk stormvejr, fordi han svarer et i paragraf 37 spørgsmål og kommer med en anden forklaring, når han mundtligt bliver spurgt til, om der er overfiskeri af hellefisk.

Forklaring udbedes

Det har udløst et mistillidsvotum, som imidlertid blev fejet af bordet i torsdags af formanden for Inatsisartut, men dagen efter kom der to udtalelser fra fiskeriudvalget, hvor man udbeder sig en forklaring.

KNR har talt med Nikkulaat Jeremiassen, som på flere direkte spørgsmål formår at tale udenom i en grad, så borgerne fortsat må stå tilbage med en tvivl om, hvad landets naalakkersuisoq for fiskeri egentlig mener.

Ikke sagt højt

Ifølge KNR erkender han, at hans paragraf 37 svar ”indikerer overfiskere, men han nægter at have sagt det samme højt”, skriver KNRs netmedie.

- Jeg fastholder som nalakkersuisoq, at der ikke er overfiskeri, siger Nikkulaat Jeremiassen til KNR, og undsiger dermed sin egen forklaring i et paragraf 37 svar.

Om udtalelsen tilfredsstiller fiskeriudvalget er endnu uvist.

Svingdørsdepartementet

Spørgsmålet er, om der er et flertal i Inatsisasrtut, der er parat til at skubbe Nikkulaat Jeremiassen helt ud af Naalakkersuisut, så Kim Kielsen nok en gang skal have fundet én, der vil træde ind ad svingdøren i fiskeridepartementet, som må siges at have et overforbrug – ikke overfiskeri – af øverst politisk ansvarlige.