Ny råstoflov vedtaget efter mistillid, udsættelse og hård debat

Thomas Munk Veirum Torsdag, 01. juni 2023 - 07:45

På samlingens sidste dag skulle en ny råstoflov tredjebehandles og altså endeligt vedtages. Behandlingen i Inatsisartut blev præget af kritik af processen fra oppositionen, der også er bekymret for lovens betydning for kommende investeringer i mineindustrien.

Naalakkersuisoq for råstoffer, Aqqaluaq B. Egede afviser bekymringerne. Han mener, lovforslaget betyder grundlæggende, at forhold der i dag reguleres af råstofloven, fremover reguleres i tre forskellige love: En selvstændig minelov om forhold vedrørende almindelig minedrift.

Og sidst en selvstændig småskalalov om forhold vedrørende småskalatilladelser og udnyttelse af mineraler til lokale bygge- og infrastrukturprojekter. Lovforslaget har haft en tumultarisk vej gennem Inatsisartut.

Andenbehandling blev afbrudt

Under andenbehandlingen i sidste uge blev lovforslaget således sendt tilbage til yderligere behandling i Erhvervs- og Råstofudvalget, og derfor blev andenbehandlingen først afsluttet tirsdag.

Udvalget krævede tirsdag en række ændringer indarbejdet i lovforslaget i sidste øjeblik. Det satte Naalakkersuisut under tidspres, og ifølge blandt andre Atassut-formand Aqqalu C. Jerimiassen fik Inatsisartut-medlemmerne det endelige lovforslag ganske kort før tredjebehandlingen gik i gang.

Derudover udtrykte de tre oppositionspartier Naleraq, Demokraatit og Atassut kritik af, at den nye lov vil gøre det vanskeligere for mineselskaber at investere her i landet. Partierne fremsatte i den forbindelse et mistillidsvotum mod Aqqaluaq B. Egede.

- Det er et rodet arbejde, der ikke kan ende i noget positivt, og samfundet skal nu betale for dette dårlige håndværk, lød kritikken blandt andet fra Demokraatits Jens-Frederik Nielsen.

Mistillidsvotummet blev dog afvist af et klart flertal 16 mod 5, der erklærede, at de havde tillid til naalakkersuisoq, der også var på talerstolen for at forsvarer sit arbejde med forslaget:

- Råstofvirksomhederne har hele tiden været inddraget i lovarbejdet, og jeg er ikke tilbageholdende med at sikre kvaliteten af lovforslaget. Jeg fastholder, hvad jeg har sagt og ment, sagde Aqqaluaq B. Egede.

Inatsisartut-formand forsøgte at skære igennem

Oppositionen testede med mistillidsvotummet sammenholdet i koalitionen, der bestod prøven på det punkt.

Under tredjebehandlingen onsdag var Inatsisartut-formand Kim Kielsen desuden gang på gang på banen, hvor han opfordrede politikerne til ikke at køre i ring og begynde forfra med debatten, da der trods alt var tale om en tredjebehandling.

Oppositionen bragte på banen, at lovforslaget burde sendes tilbage i udvalg, og Kielsen gennemførte en afstemning.

Her viste der sig en mindre sprække i koalitionen, da et medlem af Siumut hverken stemte for eller imod. Det var Najaaraq Møller, der også er medlem af Siumut Nuuk. Lokalafdelingen har bemærket sig ved at protestere mod processen omkring den nye råstoflov i et opslag på Facebook. Afdelingen mener, at den burde have været inddraget mere i processen.

Najaaraq Møller understreger dog overfor Sermitsiaq.AG, at hun er helt på linje med partiets gruppe i Inatsisartut og dermed koalitionen, selvom hun mener man bør imødekomme oppositionens krav om yderligere behandling i udvalget.

Efter nogle timer med mødepauser, mistillidsvotum og efterfølgende afværge dagsorden blev lovforslaget om ny råstoflov dog endeligt vedtaget med 16 stemmer for og 5 imod.