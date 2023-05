Grus i maskineriet udløser udskydelse af forslaget til ny minerallov

Jensine Berthelsen Onsdag, 24. maj 2023 - 09:49

Mens Aqqaluaq Biilmann Egede (IA) havde meldt sig syg og således ikke var i stand til at præsentere Naalakkersuisuts tiltag for at adskille råstofloven i tre dele, havde hans vikar, Naalakkersuisoq for Finanser og Ligestilling, Naaja H. Nathanielsen fået en svær opgave.

En andenbehandling plejer ellers ikke at være platform for så intense debatter, men blandt andet en advarsel fra mineselskaberne om, at det vil blive vanskeligt at finde investorer, hvis lovforslaget kommer igennem, har fået Inatsisartut til at tvivle på kvaliteten af arbejdet.

Efter en brandvarm debat på kryds og tværs, valgte Siumuts ordfører, Lars Poulsen at trykke på pauseknappen. Således holdt Inatsisartut og Naalakkersuisut op til halvanden times pause, som koalitionens ledere brugte til at sætte sig sammen for at finde frem til en løsning på den barske debat lovforslaget til en ny minerallov skabte.

Under al kritik

Naleraq er ikke begejstret for lovforslaget i den nuværende form. Jens Napaattooq (N) påpeger, at behandlingen tyder på stor splittelse hos koalitionen.

- Det er meget tydeligt at koalitionspartierne er langt fra hinanden i al almindelighed, men i særdeleshed når det drejer sig om landets muligheder for nye indtægtsmuligheder. I dag demonstrerede de blot, hvor langt de i virkeligheden er fra hinanden. Jeg synes, det er under al kritik, at Inatsisartuts formandskab tillader koalitionen at tage alle partierne som gidsler i deres åbenlyse og store splittelse, raser Jens Napaattooq.

Han mener at koalitionspartierne brugte pausen til at forsøge at redde situationen med uenigheder internt.

- Det er i alle henseender ikke et parlamentværdigt, at en koalition på den måde forsøger at navigere sig igennem kaos.

Åbne for ændringsforslag

Mariane Paviasen (IA) stod for skud i Inatsisartut-salen, især fra koalitionspartneren Siumuts Hans Peter Poulsen, der blev ved med at stille spørgsmål om IA’s råstofpolitik. Men hun afviser at der er intern splid om råstofområdet i koalitionen.

-Jeg synes det er naturligt at vi nu har valgt at returnere lovforslaget til yderligere behandling i udvalget for erhverv- og råstoffer. Vi er meget indstillet på bred enighed iblandt partierne i Inatsisartut, dels for at sikre at loven kan holde langt ud i fremtiden og dels for at give oppositionspartierne mulighed for at komme til yderligere orde, inden loven bliver vedtaget, og vi er stadig åbne for ændringsforslag, bebuder Mariane Paviasen.

Lars Poulsen, der altså valgte at trykke på pauseknappen forklarer sin handling således:

- Det er meget vigtigt at vi lytter til erhvervet og alle interessenter, før vi vedtager en lov. Nu har vi rakt hånden ud og banet vej for at lovforslaget kan blive behandlet ordenligt.

Forhastet og sjusket

Lars Poulsen fortæller, at tidspres er skyld i den manglende grundighed inden forslaget er fremlagt.

-Vi er blevet pålagt at færdiggøre loven under nærværende forårssamling, men dertil må jeg ærligt indrømme at lovforslaget endnu ikke er parat til at blive vedtaget, og det er derfor vi må have mere tid, for loven skal gerne kunne holde i lang tid og ikke justeres løbende. Det kan vi ikke være bekendt overfor brugerne af loven, siger Lars Poulsen til Sermitsiaq.AG

Jens-Frederik Nielsen (D) mener at forslaget er forhastet og sjusket Demokraatit er ikke repræsenteret i udvalget for erhverv- og råstoffer. Men ikke desto mindre fik partiet sit ønske om udskydelse igennem.

- Vi ville aldrig præsentere sådan et lovforslag. Der er alt for mange mangler og den skaber tvivl, ikke kun for os i Tinget, men også hos mineselskaberne. Det drejer sig blandt andet om arbejdskraftsspørgsmålet men også om investeringsmulighederne, som helt sikkert vil blive dårligere stillet i forhold til loven i dag. I vores øjne er det en falliterklæring, men også en erklæring om at koalitionen ikke vil råstofområdet, siger Jens-Frederik Nielsen til Sermitsiaq.AG

Udvalget har endnu ikke har sat dato for behandlingen af lovforslaget.