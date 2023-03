NunaGreen skal stå for de store vandkraftprojekter

Merete Lindstrøm Fredag, 03. marts 2023 - 10:12

Selvstyret har udpeget det tidligere NunaOli – nu NunaGreen A/S til at varetage anlægsopgaven med vandkraftværksprojektet ved Qasigiannguit/Aasiaat og udvidelse af Buksefjordsværket.

Det sker ifølge en pressemeddelelse fra Selvstyret for at opnå de bedste lånebetingelser for projekterne.

- Den bedst mulige finansieringsaftale er betinget af, at en række forudsætninger skal opfyldes. Det er blandt andet et krav, at de midler, der sikres under aftalen, adskilles fra landskassens aktiviteter. I stedet skal aftalen indgås direkte med et særskilt kapitalselskab.

Skal finde 3 milliarder

De nye projekter blev vedtaget på efterårssamlingen i 2021 og Selvstyret arbejder nu på at opnå en låneaftale på finansieringen der forventes at ligge i omegnen af 3.1 milliarder kroner.

Naalakkersuisut har nu besluttet, at det selvstyreejede NunaGreen A/S skal stå for at optage lån og gennemføre anlægsarbejdet for vandkraftprojekterne

Nukissiorfiit fastholder ansvaret for at drifte vandkraftværket ved Buksefjorden, mens anlægsarbejdet foregår, og når udvidelsen er færdig. Nukissiorfiit vil også drifte det nye vandkraftanlæg til forsyning af Aasiaat og Qasigiannguit, skriver Naalakkersusiut.

Nyt formål

NunaOil fik i december sidste år ændret sin formålsparagraf som konsekvens af Selvstyrets beslutning i 2021 om at suspendere efterforskning efter olie og gas. I samme ombæring ændrede Selskabet navn og skiftede ud i ledelsen og bestyrelse.

Det bliver Hans Ulrik Skifte, der kommer fra en stilling som direktør for Anlæg og Miljø i Kommuneqarfik Sermersooq, som skal stå i spidsen for projekterne som direktør for NunaGreen A/S.