Inatsisartut vedtager etablering af vandkraftværk

redaktionen Onsdag, 29. maj 2019 - 16:42

Et flertal i Inatsisartut har besluttet, at der skal bygges vandkraftværk mellem Qasigiannguit og Aasiaat.

Det blev vedtaget mandag, og forslagsstiller Aqqa Samuelsen (IA) er ikke overraskende lykkelig over, at det blev godkendt af et flertal i Inatsisartut.

- Som forslagsstiller er jeg glad for at forslaget fik tilslutning, idet etablering af vandkraftværk der ligger mellem Qasigiannguit og Aasiat har været drøftet i efterhånden mange år. Nu skal der ikke længere snakkes, idet man nu skal til at lægge grundlaget for realiseringen af projektet, siger han i en pressemeddelelse.

Sektorplan

I sektorplan for energi- og vandforsyning 2030 lægges der op til at energiforsyningen så vidt muligt skal baseres på vedvarende energi. For denne gode målsætning skal baseres på nøje planlægning for at kunne realiseres gennem anlæggelser.

I planlægningen af vandkraftværk, der skal ligge mellem Qasigiannguit og Aasiaat, skal man også medtage vurderinger om hvilke af de byer og bygder der ligger i umiddelbar nærhed der kan medtages, ligesom den viden som forsøgsprojektet i Igaliku om brug af forskellige energifremstillingsformer også med fordel kan inddrages.

Til gavn for alle

- Det er sikkert, at dette store skridt vil være til stor gavn for hele landet, erhvervslivet, borgerne samt ikke mindst for naturen, som gennem brug af vedvarende energikilder bliver forurenet mindre og dermed bliver passet på bedre, lyder det fra Aqqa Samuelsen.