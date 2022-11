Nukissiorfiit: El og vand bliver dyrere

Thomas Munk Veirum Fredag, 04. november 2022 - 12:23

Nukissiorfiit oplyser, at priserne på el og vand stiger pr 1. februar 2023. Det har Naalakkersuisut godkendt.

Der er tale om en takststigning på 10 øre pr kilowattime (kWh) for el til lys og kraft og én krone og tyve øre pr. kubikmeter vand, skriver forsyningsselskabet på din hjemmeside.

LÆS OGSÅ: Revision: Derfor står Nukissiorfiit i økonomiske problemer til halsen

Ifølge Nukissiorfiit betyder prisstigningen eksempelvis, at en familie, bestående af fire personer, kan forvente en stigning på omkring 44 kroner for el og vand om måneden.

Prisstigningen skal hjælpe Nukissiorfiit med at indhente et gigantisk vedligeholdelsesefterslæb på 2,5 milliarder kroner på selskabets forsyningsanlæg i de kommende 10 år. Men prisstigningen er kun en del af løsningen, oplyser selskabet.

Økonomien skal balancere

Nukissiorfiit har de senere år givet store underskud, fordi selskabets indtægter ikke har kunnet stå mål med udgifterne. I den forbindelse er der blandt andet blevet peget på, at den såkaldte ensprisreform har været med til at ødelægge økonomien i selskabet samt general underfinansiering.

Nukissiorfiit gav således et underskud i 2020 på 153 millioner kroner og 138 millioner kroner i 2021.

LÆS OGSÅ: Revision: Milliard-stort efterslæb i Nukissiorfiit

Selskabet skriver i dagen pressemeddelelse, at Nukissiorfiit og Naalakkersuisut arbejder for, at Nukissiorfiits indtægter og udgifter skal balancere, så der er de nødvendige ressourcer til at investere i forsyningspligten, samfunds- og klimahensynet.

Økonomidirektør Pierre Vassard udtaler, at prisstigninger skal forhindre, at forbrugere i dag sender en kæmpe regning til fremtidens generationer og forbrugere:

Skal forhindre kæmpe regning til fremtidens forbrugere

- At Nukissiorfiit står overfor at skulle investere massivt i vandkraft, nuværende forsyningsanlæg og andre vedvarende energianlæg de næste mange år. Nukissiorfiit er derfor nødt til at have samtidighed mellem priserne og udgifterne til forsyningen, hvis det skal lykkes.

- Samtidighed betyder, at kunden hverken betaler for meget eller for lidt for sit forbrug. De seneste 2 år har Nukissiorfiit haft store millionunderskud. Hvis priserne ikke afspejler de faktiske udgifter, er der er en risiko for, at de nuværende kunder sender en kæmpe regning til fremtidens generationer af kunder både forsynings-, samfunds- og klimamæssigt. Derfor er det rettidig omhu at ændre priserne, siger økonomidirektøren