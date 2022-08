Nukissiorfiit overtager forsyningsopgaver i tre bygder

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 02. august 2022 - 10:47

Overalt i landet er det normalt, at forsynings- og energiselskabet Nukissiorfiit leverer el, vand og varme til borgerne. Men indtil nu har der ikke været sådan i de tre bygder Kangerlussuaq, Narsarsuaq og Qaarsut.

Alle tre bygder har betydningsfulde lufthavne, og lufthavnsselskabet Mittarfeqarfiit har stået for forsyningen de tre steder.

Nu har Naalakkersuisut besluttet at flytte forsyningsopgaven fra Mittarfeqarfiit til Nukissiorfiit:

- Det giver rigtig god mening, at Nukissiorfiit overtager forsyningen af el, vand og varme de pågældende steder, da forsyningsområdet er Nukissiorfiits kerneopgave, udtaler naalakkersuisoq for landbrug, selvforsyning, energi og miljø Kalistat Lund (IA) i en pressemeddelelse.

Kan fokusere på drift af lufthavne

Naalakkersuisoq for boliger og infrastruktur Erik Jensen (S) supplerer og udtaler, at det er oplagt, at kerneopgaver løses der, hvor de naturligt hører til:

- Beslutningen betyder, at Mittarfeqarfiit ikke længere har ansvaret for offentlig energi- og vandforsyning nogen steder i landet. Dermed giver det Mittarfeqarfiit mulighed for at fokusere på driften af lufthavne, udtaler Erik Jensen.

Ifølge Naalakkersuisut er påvirkede medarbejdere på de forskellige steder gjort bekendt med overdragelsen og har fået tilbud om at blive overført til Nukissiorfiit i forbindelse med overdragelsen. De berørte forbrugere vil også modtage information om overdragelsen inden årsskiftet.

Beslutningen fra Naalakkersuisut kommer, mens Mittarfeqarfiit er under omorganisering på grund af byggerierne af de nye lufthavne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq. De nye lufthavne skal nemlig ejes og drives af Kalaallit Airpports og ikke af Mittarfeqarfiit, der driver landets lufthavne og heliporte i dag.

Et stort lovforslag om at omdanne Mittarfeqarfiit til et aktieselskab og indskyde det i Kalaallit Airports blev trukket fra forårssamlingen, og derfor er selskabets konkrete organisering fremadrettet fortsat uvis.