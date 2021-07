Nukissiorfiit advarer mod ildelugtende vand

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 21. juli 2021 - 08:49

- Borgere i Nuuk by kan desværre opleve lugt- og smagsgener i drikkevandet, sådan melder Nukissiorfiit på deres Facebookside.

Grunden er, at Nukissiorfiit sidste uge har oplevet omfattende hærværk på deres vandledninger i Nuuk, og derfor er nødsaget til at genetablere forsyningen fra vandreservoiret ved vandsøen i Nuuk.

De vandledninger, der blev skåret i skulle ellers forsyne byen med vand direkte fra cirkussøen (Qallussuaq), og var en midlertidig løsning på udfordringer med lugtende vand.

Tyder på hærværk

Sidste uge kunne Nukissiorfiit melde om 14 huller i vandledningen, der skulle forsyne Nuuk med vand fra cirkussøen. Hullerne skyldes efter al sandsynlighed hærværk. Det er anden uge i træk, at der er opdaget huller på ledningerne.

- Der arbejdes nu på en løsning, men det er for tidligt at sige, hvornår der igen er ugeneret drikkevand, oplyser Nukissiorfiit.

- Foruden den midlertidige by-pass løsning, har Nukissiorfiit også arbejdet på en større opgradering af højdebeholderen ved vandværket, et arbejde der forventes afsluttet senere på sommeren.

Hvad lugter vandet af

I efteråret 2020 blev Nuuks drikkevand et samtaleemne på de sociale medier, hvor flere borgere undrede sig over vandets lugt og smag. Dengang blev der foretaget flere vandprøver, der alle påviste, at vandet ikke er sundhedsskadeligt.

Nukissiorfiit oplyser, at der løbende bliver taget prøver af drikkevandet efter myndighedernes anvisning, og at vandet ikke er sundhedsskadeligt at indtage.