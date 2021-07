Nukissiorfiit udsat for hærværk

For anden uge i træk har Nukissiorfiit oplevet at der er lavet huller på virksomhedens vandledninger, som forsyner hovedstaden med vand.

Merete Lindstrøm Onsdag, 14. juli 2021 - 08:48

Borgere i Nuuk kunne både i sidste uge og i går tirsdag opleve ”springvand” flere steder i terrænet. Vandet kom fra en af Nukissiorfiits vandledninger, hvor personalet tirsdag fandt ikke mindre end 14 stikhuller i en midlertidig vandledning, som er etableret for at afhjælpe problemer med smags- og lugtgener i vandet sidste sommer.

Nukissiorfiit

Vandledningen er en del af forsyningen i Nuuks by. Hærværket har p.t. ingen effekt på forsyningen, men fortsætter det, kan det skabe udfordringer med at forsyne byen med drikkevand uden gener, oplyser Nukissiorfiit.

- Det er meget ærgerligt, at der er begået hærværk. Vi gør alt, hvad der står i vores magt for at forsyne vores kunder med rent drikkevand, siger teknisk direktør hos Nukissiorfiit, Kenneth Nyland.

I sidste uge oplevede Nukissiorfiit også, at der blev skåret hul i vandledningen her lykkedes det personalet af lappe hullerne.

Mange ressourcer på at udbedre skader

Kenneth Nyland understreger, at det giver ekstra udfordringer for Nukissiorfiit at der begås hærværk, og kan i værste fald betyde svækket forsyning af vand i det pågældende område.



- Jeg vil gerne appellere til, at man passer på Nukissiorfiits anlæg. Det kan i værste fald gå ud over forsyningssikkerheden. Derudover skal vi bruge mange ressourcer på at udbedre skader fra hærværk, ressourcer der kunne have været brugt lang bedre andre steder, siger Kenneth Nyland.

Nukissiorfiit oplyser til Sermitsiaq.AG, at hærværket er blevet meldt til politiet.