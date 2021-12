Notat om uran-erstatning forbliver hemmeligt

Thomas Munk Veirum Torsdag, 02. december 2021 - 11:49

Et centralt spørgsmål i debatten om uranforbuddet har været, hvorvidt Selvstyret risikerer at skulle betale erstatning til virksomheder, der har brugt millioner af kroner på efterforskning, og som nu har udsigt til afslag på udvindingstilladelse på grund af det nye forbud.

Spørgsmålet vil først endeligt kunne afklares ved domstolene, hvis et råstofselskab vælger at slæbe Selvstyret i retten. Naalakkersuisut har forberedt sig på den situation, hvis det skulle ske.

I et svar til Demokraatit-formand Jens-Frederik Nielsen oplyser naalakkersuisoq for råstoffer, Naaja H. Nathanielsen (IA), at man har fået foretaget juridiske vurderinger af uran-forbuddet af Advokatfirmaet Poul Schmith, men at man ikke vil udlevere vurderingerne med henvisning til, at de kan blive brugt i en fremtidig retssag.

Kommer der et dyrt efterspil?

Jens-Frederik Nielsen er ikke tilfreds med svaret i forhold til, at den juridiske vurdering forbliver ukendt for offentligheden. Partiformanden mener, at Naalakkersuisut må komme på banen og betrygge lovgiverne i Inatsisartut og befolkningen om, at Naalakkersuisut har styr på det juridiske, og at der ikke er en potentielt meget stor regning på vej:

- For det første er vi ved at smadre investeringsklimaet her i landet, og for det andet kan ministeren ikke garantere, at der ikke kommer et dyrt efterspil, siger Jens-Frederik Nielsen.

Naalakkersuisut har tidligere oplyst, at rettighedshavere, som bliver påvirket af loven, har brugt 146 millioner kroner på efterforskning i årene 2016 til 2020. I et skriftligt svar til Sermitsiaq.AG udtaler Naaja Nathanielsen, at hun først og fremmest vil søge en dialog med Greenland Minerals. Selskabet står til at blive hårdest ramt, da Kuannersuit-projektet formentlig kuldsejler som følge af loven:

Særlige vilkår gælder for uranudvinding

- For nuværende er der ikke udsigt til en retssag, og jeg har endnu ikke haft lejlighed til at drøfte GMEs igangværende projekt med dem og ser derfor frem til at drøfte dette med dem før andre, lyder det fra Nathanielsen.

Naalakkersuisoq understreger videre, at uranforbuddet har fulgt en demokratisk proces og har været udsat for både høringsperiode og behandling af den lovgivende forsamling. Derudover gælder der særlige vilkår med hensyn til uranudvinding, siger hun:

- Alle licenser der har haft fokus på uran har siden 2011 været omfattet af særvilkår der fastslår, at der af politiske årsager kan gives afslag på uranudvinding. Sådanne særvilkår har været givet under skiftende koalitioner, også en Siumutledet, udtaler Naaja Nathanielsen.