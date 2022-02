Norge forbereder stor militærøvelse i Arktis

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 01. februar 2022 - 09:59

Hvert andet år afholder Norge militærøvelsen Cold Response, og i år bliver øvelsen mere end dobbelt så stor, som sidste gang den blev afholdt tilbage i 2020.

Det skriver det norske medie Highnorthnews.com.

35.000 soldater fra 26 lande herunder Danmark ventes at deltage i øvelsen, som skal finde sted i slutningen af marts og først i april. Ifølge Highnorthnews bliver øvelsen Norges største i omkring 40 år.

Den store tilslutning til øvelsen skal ses som et udtryk for det fortsat øgede fokus på Arktis. Landene har simpelthen behov for at komme op i området og træne, vurderer sektionschef ved Center for Arktiske Sikkerhedsstudier på Forsvarsakademiet, Henrik Gram Pedersen, overfor Sermitsiaq.AG:

- Hvis vi kigger på de arktiske nationer, så er USA en militær supermagt, men de andre lande som Norge, Danmark, Island og Canada har ikke en masse ressourcer, siger han og fortsætter:

Skal kunne indsætte styrker

- Hvis man skal operere i Arktis, skal man også træne deroppe, og man skal kunne indsætte styrker. Flere nationer anerkender efterhånden, at det vigtigt at kunne indsætte styrker i hele Natos område.

Selvom det er en øvelse, kan den medvirke til at optrappe de aktuelle spændinger mellem Rusland og Vesten, da den formentlig vil blive set på som en provokation af Rusland, vurderer Henrik Gram Pedersen:

- Nato har øvelser i hele sit indsatsområde. Og det er en naturlig ting at træne i området, men i øjeblikket har vi den her spændte situation omkring Ukraine, og en stor øvelse vil næppe gøre det bedre, siger han.

Alt betragtes som optrapning

- Alt hvad Nato foretager sig bliver af russerne betragtet som en optrapning og omvendt.

Han understreger, at han ikke ser øvelsen som en eskalering fra Natos side:

- Arktis kommer og mere på sikkerhedspolitiske dagsorden. Den store tilslutning til øvelsen er en naturlig udvikling på grund af mere fokus på det Nordatlanten, siger han.

Sermitsiaq.AG har rettet henvendelse til Forsvaret for at få oplyst i hvilket omfang Danmark deltager i Cold Response, men Forsvaret er endnu ikke vendt tilbage.