Militærøvelse i gang ved Pituffik

Thomas Munk Veirum Onsdag, 16. juni 2021 - 12:58

Hvis borgere i det nordligste Grønland oplever militærfly på himlen i disse dage, så er det formentlig på grund af militærøvelsen Amalgam Dart.

Øvelsen finder sted i dagene 10. til 19. juni og foregår på tværs af de arktiske områder i Nordamerika fra Alaska og helt over til Pituffik – Thule Air Base.

Det er Canadas og USA’s militær, der samarbejder om øvelsen, der betegnes som en ’arktisk luftforsvarsøvelse’.

Kommando har observatør på basen

De to lande har et forsvarssamarbejde kaldet NORAD (The North American Aerospace Defense Command), der står for øvelsen, og her advarer man borgere i nærheden af blandt andet Pituffik om, at der vil være øget lufttrafik ved basen under øvelsen.

Billeder fra øvelsen viser blandt andet et canadisk jagerfly, der lander på Pituffik.

Arktisk Kommando oplyser til Sermitsiaq.AG, at kommandoen ikke deltager ikke i øvelsen Amalgam Dart, men Arktisk Kommando har en medarbejder på Pituffik, som agerer observatør i forhold til øvelsen, fordi den finder sted inden for rigsfællesskabets område.

Observatøren er også til stede for eventuelt at drage nogle erfaringer af øvelsen, som kan være til gavn for Arktisk Kommando.