Nivi om studieskandale: Sjusk og uacceptabelt

Sofia Geisler fra IA har krævet, at sagen skal have en konsekvens enten administrativt eller for selveste Naalakkersuisoq for Uddannelse Ane Lone Bagger.

Som tidligere beskrevet af Sermitsiaq.AG, viser det sig, at uddannelsesdepartementet ikke har fået nedsat en arbejdsgruppe, hvilket blev aftalt på et møde tilbage i november 2017, som skulle afklare de juridiske, økonomiske og faglige konsekvenser ved at oprette to nye uddannelser på handelsskolen NI.

Handelsskolen NI udbød de to uddannelser med studiestart den 1. september, men det viste sig, at skolen havde gjort regning uden vært, hvilket kom til at koste 12 elever deres studieplads, hvilket de fik at vide få dage før studiestart.

Vil rejse sagen i udvalget

- Jeg vil tage sagen op i uddannelsesudvalget. Jeg ønsker at få at vide, hvordan det kan se. Sagen handler jo om mange unge mennesker fremtid, og som sagen fremstår nu er det jo helt uacceptabelt, og det er jo udtryk for sjusk fra departementets side, at arbejdsgruppen endnu ikke er blevet nedsat, siger Nivi Olsen fra Demokraterne, der er støtteparti for koalitionen, til Sermitsiaq.AG.

Nivi Olsen vil have flere detaljer om sagen på bordet via udvalget, inden hun vil beslutte, om sagen skal have nogen konsekvenser – politisk eller administrativt.

- Det er for tidligt at tale om konsekvenser, men der er ikke tvivl om, at det er en alvorlig sag, som jeg vil forfølge, understreger Nivi Olsen.

Ane Lone Bagger udsendte sent fredag en “kommentar” til Sermitsiaq.AG’s artikel, der refererede hendes eget paragraf 37 svar til Pele Broberg.

I kommentaren bliver det oplyst, at der skulle gå et år, idet departementet først fik sendt et udkast til en arbejdsgruppe til NI i november 2018.

- Af forskellige årsager, herunder udsættelse af behandlingen af lov om videregående uddannelser, er NI Nuuks kommentarer endnu ikke returneret til Departementet og derfor er kommissoriet ikke færdigudarbejdet.

Skubber ansvaret fra sig

Ane Lone Bagger forsøger dermed at lægge ansvaret for processen over på NI.

- Udviklingen af vores uddannelsessystem er af yderste vigtighed, og det skal gøres ordentligt. Vi skal i samarbejde med institutionerne sørge for kvaliteten af nye uddannelser og uddannelsesretninger, så eleverne erhverver de kompetencer de og samfundet søger. Vi ser derfor fortsat frem til samarbejdet med NI Nuuk om dette, udtaler Ane Lone Bagger.