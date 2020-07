Nivi Olsen støtter KAK: Selvfølgelig kan vi afvikle GM

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 23. juli 2020 - 16:00

Sådan som landet ligger nu, er der ingen mulighed for at afvikle GM i fodbold, da forsamlingsforbuddet sætter en stopklods for arrangementer med over 250 mennesker for udendørs arrangementer og 100 mennesker for indendørs arrangementer.

Nu melder Demokraatits Nivi Olsen sig på banen og dribler debatten om fodbolden videre:

- Der er ingen coronapatienter i vort land. Og selvom der er corona andre steder i verden, kan de afvikle fodboldkampe. Selvfølgelig med øje for hensyn og respekt for regler. Derfor kan vi her i landet selvfølgelig afvikle mesterskaber i fodbold, siger Nivi Olsen i en pressemeddelelse.

Klar besked

Nivi Olsen støtter KAKs ønske om dialog og mulighed for at finde en løsning, så mesterskaberne eventuelt kan gennemføres.

Hun understreger, at det aldrig har været et politisk ønske at sætte en stopklods for fodbolden.

LÆS OGSÅ: KAK: Coronastab svigter sportens verden

- Jeg kan ikke acceptere, at fodboldspillere, der har brugt lang tid på at træne til mesterskaberne nu står i uvished. Jeg støtter sporten, og jeg opfordrer mine politikerkolleger og andre interessenter inden for området til at træde til og kræve klar besked, siger hun.

Mesterskaberne for mændenes vedkommende er planlagt til at blive afviklet i Ilulissat, hvor otte hold stiller op til august. Kvindernes mesterskaber skal afvikles i Nuuk, også i august, hvor også otte hold er tilmeldt.