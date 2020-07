KAK: Coronastab svigter sportens verden

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 21. juli 2020 - 11:44

Noget tyder på, at Corona-sekretariatet lader hånt om sportens verden og dets udfordringer med at afvikle diverse sportsarrangementer. Sådan opleves det i hvert fald hos fodboldforbundet.

I dag forhindrer forsamlingsforbuddet, at KAK kan gennemføre Grønlandsmesterskaberne i fodbold, hvilket skaber dybe frustrationer, fordi det ikke er lykkedes at få et møde i stand med Corona-sekretariatet.

- I foråret da krisen begyndte handlede KAK hurtigt og traf øjeblikkeligt beslutninger, der var loyale overfor de udmeldinger som Selvstyret kom med. Vi var proaktive og hjalp meget til at kommunikere ud til vores medlemmer, og vi traf kedelige men nødvendige beslutninger om nedlukning af mange aktiviteter og aflysninger af mange futsal GM´er i foråret, oplyser formanden for fodboldforbundet KAK, advokat Finn Meinel.

Arrogant måde at arbejde på

- Vi har siden forsøgt at få et møde i stand med Corona-sekretariatet for at diskutere løsningsmuligheder for at reducere risiko for smittespredning, således at visse turneringer ville kunne blive afholdt, udendørs og indendørs. Ønskerne om møder er enten blevet ignoreret eller afvist. Vi er meget frustrerede over den manglende vilje til at drøfte løsningsmuligheder, og den valgte måde at arbejde på virker arrogant, fastslår Finn Meinel.

KAK er således i den situation, at udendørs GM ikke kan afholdes, ligesom GM´er i efteråret heller ikke kan gennemføres, fordi myndighederne fastholder, at man ikke kan holde turneringer på tværs af kommunegrænserne.

- Vi er meget frustrerede og skuffede over den måde Corona-sekretariatet arbejder på. Vi vil fortsætte arbejdet med at prøve at finde løsninger, men har brug for at Corona-sekretariatet går i seriøs dialog med os, lyder opfordringen fra fodboldformanden, der ønsker at bevare håbet om, at Corona-sekretariatet vil mødes og finde konstruktive løsninger.

Alternative løsninger i andre lande

I langt de fleste europæiske lande har man fundet særlige løsninger, der tillader afvikling af fodboldkampe med flere tusinde tilskuere trods forskellige former for restriktioner over, hvor mange der må samles på grund af faren for coronasmitte i de pågældende lande.