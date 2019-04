Nikkulaat vil ikke gå af frivilligt

Kassaaluk Kristiansen Lørdag, 06. april 2019 - 10:25

Inatsisartuts udvalg for fiskeri, fangst og landbrug sendte sent fredag eftermiddag en pressemeddelelse, hvor det meddelte, at udvalget ikke længere har tillid til Naalakkersuisoq for fiskeri, fangst og landbrug, Nikkulaat Jeremiassen (S).

- Det er udvalgets egen mening, og den respekterer jeg. Jeg tager det til efterretning, siger Nikkulaat Jeremiassen til Sermitsiaq.AG.

Han har på nuværende tidspunkt ingen planer om at trække sig fra posten som Naalakkersuisoq for fiskeri, fangst og landbrug.

Mistilliden

Han understreger, at han er blevet valgt og godkendt som Naalakkersuisoq af Inatsisartut, og at det er Inatsisartut eller Formanden for Naalakkersuisut, der skal bestemme om han går af eller ej.

- Jeg har bestemt mig for at respektere Formanden for Naalakkersuisuts og Inatsisartuts valg, hvis de vil afskedige mig. Min skæbne ligger hos Formanden for Naalakkersuisuts hænder, det er min indstilling lige nu, siger han.

Mistilliden kom efter Nikkulaat Jeremiassen havde svaret på et paragraf 37 spørgsmål om, at der tyder på overfiskeri af hellefisk, og senere kom med en berigtigelse om at der er bæredygtigt fiskeri i landet.

På den baggrund meddelte udvalget for fiskeri, fangst og landbrug i fredags, at de ikke har tillid til naalakkersuisoq.

- Den nærmeste fremtid må vise, om der kommer et mistillidsvotum i Inatsisartut. Vi fra udvalget kan ikke bestemme, hvad resten af Inatsisartut gør, det må de selv bestemme. Vi kan kun sige at Naalakkersuisoq ikke har vores tillid, sagde udvalgets formand, Henrik Fleischer (S) fredag eftermiddag.

Afventer

Nikkulaat Jeremiassen understreger, at han vil høre, hvad hans egen bagland og Formanden for naalakkersuisut bestemmer i sagen. Han vil dog fortsat arbejde for at genvinde tilliden af udvalget.

- Det arbejder jeg altid for. Og jeg arbejder også i henhold til lovgivningen, og jeg har ikke brudt loven.