Neqi A/S: Desværre ingen mulighed for sælkødproduktion

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 10. juni 2020 - 17:47

Efter Sermitsiaq.AG i går kunne fortælle, at medlem af Inatsisartut Stine Egede (IA) ønsker at vide, om Neqi A/S kan producere og indpakke sælkød, var fabrikschefen rimelig optimistisk.

Fabrikschefen for Neqi A/S gik således ud og kommenterede Sermitsiaq.AG’s artikel med, at virksomheden vil undersøge den spændende ide.

Spændende ide

Allerede onsdag formiddag har fabrikschefen undersøgt, hvorvidt Neqi A/S kan producere, pakke og levere sælkød til for eksempel Det Grønlandske Patienthjem. Resultatet er dog nedslående:

- Jeg har undersøgt mulighederne, men umiddelbart synes det ikke, at det kan lade sig gøre, siger fabrikschef i Neqi A/S, Ole Vestergaard til Sermitsiaq.AG.

Han forklarer, at loven ikke fordrer til, at man producerer sælkød i fabrikker, hvor man også producerer lammekød.

- Begrundelsen, som myndighederne har givet mig er, at sælkød er meget fedtholdigt, og at kødet harsker hurtigt. Derfor er det ikke optimalt at have de to produktioner på samme sted, lyder det fra Ole Vestergaard.

Ifølge lovgivningen skal produktion af kød ske så hygiejnisk som muligt, så kødet ikke bliver skadet eller at kvaliteten på nogen måde forringes.

Lovgivning bremser

Han understreger, at virksomheden er optimistisk med hensyn til at prøve noget nyt produktionsmæssigt.

Stine Egede (IA) har i går rettet flere spørgsmål til Naalakkersuisut efter hun havde læst en rapport om, at Det Grønlandske Patienthjem i København ikke kan modtage sælkød, da kødet kun kan købes på brættet og ikke gennem slagterier siden Lilleholm lukkede deres produktion i Maniitsoq i 2018. Patienthjemmet må i henhold til retningslinjerne kun modtage kød, der er bearbejdet af godkendte virksomheder.

Ole Vestergaard påpeger, at han fortsat vil rette henvendelse til dyrlægeembedet i landet, for at høre, om Neqi A/S har mulighed for at starte produktion af sælkød.

- Vi må lige se. Men jeg tror ikke rigtigt på det, desværre, slutter han.