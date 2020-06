Spørgsmål: Hvor meget sælkød skal der til?

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 09. juni 2020 - 15:09

Medlemmer i Inatsisartut har netop modtaget en undersøgelse af kostplanen i Det Grønlandske Patienthjem i København. Undersøgelsen giver medlem af Inatsisartut Stine Egede en anledning til at stille spørgsmål om, hvorvidt Naalakkersuisut støtter op om og vil arbejde for, at patienter i Det Grønlandske Patienthjem i Danmark kan få flere grønlandske madvarer. Blandt andet sælkød.

Undersøgelsen, der er omdelt til Inatsisartut, viser, at kosten til de grønlandske patienter i Danmark er blevet forbedret. Men den viser samtidig, at det er blevet mere problematisk at indføre sælkød til Danmark.

- Vi har ligeledes desværre konstateret, at det er blevet problematisk at indkøbe sælkød efter at Lilleholms produktionsanlæg i Maniitsoq er lukket, skriver Stine Egede i sin begrundelse for paragraf 37 spørgsmålene.

Kød fra Neqi A/S

Problemet er, at patienthjemmet er underlagt danske krav omkring hygiejne og råvarehåndtering. Og når sælkød sælges på brættet i Grønland, er der ikke mulighed for kontrol af råvaren, og patienthjemmet må dermed ikke modtage kødet.

Stine Egede stiller svil også vide om Neqi A/S, der i perioder håndterer lammekød og oksekød til videre salg, kan omlægges, så virksomheden fremover kan modtage og levere sælkød til patienthjemmet:

- Har Neqi A/S planer om produktion af sælkød i bestemte perioder, for eksempel i de perioder hvor der ikke foretages normal produktion, spørger Stine Egede.

Svaret vil foreligge om ti arbejdsdage.