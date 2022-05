Efter NCD-kaos: Sermersooq vil låne 1,25 milliarder kroner

Thomas Munk Veirum Mandag, 23. maj 2022 - 07:45

På et ekstraordinært møde i dag skal kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq tage en beslutning af de større.

Et stort skolebyggeri er i gang i centrum af Nuuk, men kommunen har endnu ikke plan på plads for, hvordan skolen skal betales. Skolebyggeriet har kørt i regi af kommunens byudviklingsselskab Siorarsiorfik Nuuk City Development A/S (NCD), men det er kommet frem, at finansieringen af skolen til 695 millioner kroner ikke er på plads.

LÆS OGSÅ: Direktør-drama: Jens B. Frederiksen er fyret

Kommunens forvaltning beder nu kommunalbestyrelsen om lov til at nedlægge NCD, således kommunen overtager skolebyggeriet og en række institutioner, som NCD har stået for byggeriet af.

Til det formål skal kommunen bruge et stort beløb, og kommunens forvaltning beder om lov til at indhente tilbud på optagelse af et lån på 1,25 milliarder kroner i Nykredit.

Nikker kommunalbestyrelsen ja til planen, skal Naalakkersuisut også godkende, at kommunen går ud og forsøger at optage det store lån.

Tabellen viser, hvordan de 1,25 milliarder kroner skal bruges. Kommuneqarfik Sermersooq

Ifølge indstillingen fra forvaltningen forventes lånet at kunne afdrages med 75 millioner kroner om året. De penge er afsat fra 2024 i kommunens budget. Pengene er oprindelig afsat til lejebetaling til NCD, som skulle have stået som ejer af skolen og institutionerne.

NCD på vej mod svære problemer

Planen er nu, at NCD skæres væk, og kommunen skal også overtage det igangværende byggeprojekt, som skolen er. I den forbindelse gør kommunens forvaltning en dyd ud af at understrege, at det ser ud til, at kommunen kan låne billigere, end hvis finansieringen sker gennem NCD.

Forvaltningen skriver dog også, at der ikke er indhentet de fornødne tilladelser fra Selvstyret til modellen, hvor finansieringen sker gennem NCD, og at Selvstyret ser en række forhindringer i lovgivningen for denne model.

Ligesom at Naalakkersuisut skal ind og og godkende planen, så skal entreprenøren Ístak, der opfører skolen, også godkende, at kommunen overtager projektet fra NCD.

Ifølge forvaltningens indstilling er der dog ikke tvivl om, at noget skal gøres, da NCD vurderes at få "svære likviditetsproblemer ved udgangen af 2022".

Med andre ord er NCD på vej mod konkurs, hvis ikke kommunalpolitikerne godkender forvaltningens redningsplan.

Siumut er imod

Da sagen blev behandlet i sidste uge i kommunens økonomiudvalg, blev planen godkendt af Inuit Ataqatigiits, Naleraqs og Demokraatits medlemmer er udvalget.

De tre partier har et flertal bag sig i kommunalbestyrelsen og kan vedtage planen.

LÆS OGSÅ: Siumut protesterer: NCD-fusion er ikke ordentligt belyst

Siumut ville ikke godkende planen ved behandlingen i udvalget. Partiets ene medlem af udvalget Inga Dora G. Markussen mener ikke, at sagen er ordentligt belyst. Hun opfordrede borgmesteren til at offentliggøre punktet, og det er altså nu sket.

Derudover mener Inga Dora G. Markussen, at ledelsens og bestyrelsens ansvar for situationen i NCD ikke er belyst tilstrækkeligt.

Problemer kom frem i forvaltningsrevision

Problemerne omkring finansieringen af den nye skole i Nuuk kom frem i offentligheden i forbindelse med offentliggørelsen af en revision af forvaltningen af kommunens boligområde.

Her fandt revisoren det meget kritisabelt, at kommunen ikke havde en finansieringsplan på plads, selvom byggeriet af skolen er fremskredent. Kommunen skulle efter planen betale et beløb på mellem 200 til 250 millioner kroner.

LÆS OGSÅ: Revision sår tvivl om Sermersooq-betaling for ny kæmpe-skole

"Kommunen har ifølge de foreliggende budgetter næppe mulighed for at betale et beløb af denne størrelsesorden til selskabet ved skolens forventede ibrugtagning," skrev revisoren i rapporten.

Problemerne i NCD understreges i sagsfremstillingen til dagens møde i kommunalbestyrelsen. Her står der, at der heller ikke er styr på NCD's øvrige byggerier:

- Der er endnu ikke indgået lejeaftaler for ibrugtagne anlæg, hvorfor kommunen endnu ikke har betalt leje herfor. Der er heller ikke afregnet 30 pct. i udbetaling for de allerede ibrugtagne bygninger. Da der endnu ikke er indgået en bindende aftale om kommunens leje af den nye byskole, har det heller ikke været muligt for NCD A/S at indgå en aftale om en endelig finansieringsløsning af skolen, skriver forvaltningen i Kommuneqarfik Sermersooq.