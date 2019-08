Naturbrand: Hjælpen kommer i dag

Walter Turnowsky Tirsdag, 13. august 2019 - 10:07

Søndag besluttede Naalakkersuisut, at anmode Danmark om assistance til at bekæmpe naturbranden ved Kangerluarsuk Tulleq i nærheden af Kangerlussuaq.

Og allerede i løbet af i dag vil hjælpen ankomme.

- Beredskabsstyrelsen sender 38 brandfolk og materiel herop til at støtte med inddæmning og slukning af naturbranden ved Kangerluarsuk Tulleq, fortæller formand for Beredskabskommissionen, Mette Skarregaard Pedersen til Sermitsiaq.AG.

Hovedopgaven for de danske brandfolk bliver i første omgang at etablere en standsningslinje for at forhindre branden i at brede sig yderligere.

De 38 er dels værnepligtige i Beredskabsstyrelsen, dels frivillige samt ansatte fra forskellige afdelinger i Beredskabsstyrelsen.

Brandfolkene bliver fløjet herop med en af forsvarets Herkules-maskiner samt et yderligere fly fra forsvaret.

Lige nu lyder vurderingen, at indsats vil vare to uger.

Det er det danske forsvarsministerium, der betaler for den danske assistance.

- Jeg mener, at det er vigtigt, at vi kan hjælpe og understøtte Grønland, når de beder om vores hjælp, siger forsvarsminister Trine Bramsen (Soc).

- Vi har et helt særligt bånd i rigsfællesskabet, og derfor er det også klart, at jeg er ekstra lydhør, når anmodningen om hjælp kommer fra Grønland, siger hun.

Opdateret kl 14.30 med olysning om, at der kommer 38 brandmænd og ikke 37, som departementet oprindeligt havde oplyst.