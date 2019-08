Specialister har vurderet: Denne hjælp er nødvendig for at slukke naturbranden

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 12. august 2019 - 15:31

Det er ikke kun brandfolk, som Grønland venter på. Det gælder også specieludstyr, der skal bruges under slukningsarbejdet, oplyser Formand for Beredskabskommissionen, Mette Skarregaard Pedersen til Sermitsiaq.AG.

- Branden er meget dyb. Det er især vanskeligt at slukke den ild, som brænder nede i tørvelagene. Ikke nok med, at jorden er tør, så er der også luft i tørvelagene, så branden udvikler sig hele tiden hurtigt, oplyser formand for Beredskabskommissionen, Mette Skarregaard Pedersen til Sermitsiaq.AG.

Noget af det specieludstyr, som skal bruges er derfor såkaldte spyd. Det er lang rør, som man stikker dybt ned i tørvelaget, så man kan pumpe vand ned i tørvelagene. På den måde fyldes jorden op med vand og man får fjernet luften.

- Det er vigtigt at få slukket ilden både på overfladen, men især også i dybden, ellers vil branden blusse op igen, oplyser Mette Skarregaard Pedersen.

Risiko for flere måneders brand

Specialister fra Beredskabsstyrelsen har vurderet, at der inden for kort tid er risiko for, at branden vil kunne ”springe over” elven, som ligger nord for brandområdet.

De brændbare lag på den anden side af elven vurderes til at være betydeligt tykkere og mere udstrakte end det hidtidigt påvirkede område. Såfremt der går ild i dette område, anser specialisterne fra Beredskabsstyrelsen det som et muligt scenarie, at denne brand vil kunne køre igennem en lang række måneder og påvirke et meget stort område.

Beredskabskommissionen har derfor vurderet, at der bør gøres en ekstraordinær indsats, da konsekvenserne af naturbranden kan udvikle sig på uoverskuelig vis, såfremt branden ikke håndteres og

begrænses. Kommissionen har derfor anbefalet, at der tilkaldes assistance fra Beredskabsstyrelsen i Danmark til slukning af naturbranden ved Kangerluarsuk Tulleq. Naalakkersuisut har fulgt denne anbefaling.

- Brandfolkene er meget opmærksomme på hytterne i området, men også på at forhindre at branden ”sprænger over” elven nord for brandområdet og antænder den anden side af elven, oplyser formanden.

Tæt samarbejde i gang

Hun understreger, at det er vigtigt at mandskab og specialudstyr fra Beredskabsstyrelsen kommer hurtigt frem. Naalakkersuisut

har endnu ikke fået svar på henvendelsen til Danmark, men der er allerede et tæt samarbejde med Beredskabsstyrelsen, som er i gang med at forberede indsatsen.

- Vi håber på at mandskab og specialudstyr bliver sendt afsted senest onsdag. Det kommunale beredskab har ydet et stor og langvarig indsats, og de fortjener stor ros, udtaler Formanden for Beredskabskommissionen Mette Skarregaard Pedersen.