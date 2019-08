Naturbrand: Naalakkersuisut beder Danmark om hjælp

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 12. august 2019 - 08:33

For knap en uge siden havde brandvæsenet i Qeqqata Kommunia fået branden under kontrol. Men branden ligger under overfladen, hvilket gør det svært for brandfolk at slukke branden helt.

Men branden er blusset op igen, og Beredskabskommissionen har anbefalet Selvstyret til at rette henvendelse til den danske stat med henblik på at få hjælp til slukningsarbejdet.

Naalakkersuisut har fulgt Beredskabskommissionens anbefaling, lyder det i Selvstyrets pressemeddelelse.

Branden opstod tilbage i starten af juli, da en brændeovn antændte det tørre jord. Brændeovnen var ellers under opsyn, men branden spredte sig hurtigt, da ilden tog fat.

Beredskabskommissionen i Grønland har holdt møder af to omgange hen over weekenden.

- To eksperter fra beredskabsstyrelsen i Danmark er kommet til Sisimiut for at vurdere situationen og Selvstyret anmoder om hjælp om at sende 30 brandfolk fra beredskabsstyrelsen i Danmark, lyder det i en pressemeddelelse fra Selvstyret.

Landslægen: Blev indendørs

Så sent som i går var der flere billeder på de sociale medier, hvor røgen fra branden er nået til Sisimiut.

Derfor har landslægen valgt at komme med en anbefaling. Landslægen slår fast, at røgen ikke er farlig for befolkningen, men at personer med astma eller andet lungesygdom kan blive påvirket af røgen.

- Kommer der større mængder røg ind over et beboet område anbefales det at søge indendørs, lukke døre og vinduer og standse eventuel ventilation i bygningen, lyder det fra Landslægen i en pressemeddelelse.