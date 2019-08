Svært at slukke naturbrand

Walter Turnowsky Mandag, 05. august 2019 - 12:55

Brandvæsenet i Qeqqata Kommuia har nu fået naturbranden i Kangerluarsuk Tulleq nordøst for Sisimiut under kontrol - med den brænder fortsat videre.

Omådet ligger ved vandreruten Artice Circle Trail mellem Sisimiut og Kangerlussuaq.

Den hidtidige bekæmpelse af branden har sikret, at branden nu er begrænset til et bestemt område og bevæger sig i en bestemt retning.

Når slukningen af branden driller, så skyldes det, at det ikke kun brænder på jordoverfladen, men også i tørvelagene under overfladen.

- Derfor er det svært at bekæmpe branden, da brandens placering er højt oppe i fjeldet og er svær at nå med vand. Brug af helikopter slukker ikke branden i underlaget, siger områdeleder for brandvæsenet i Sisimiut, Poul Olsen i en pressemeddelelse.

- Derfor er fokus nu på, at man afventer at branden kommer tættere mod fjorden, så man igen har vand til at bekæmpe branden.

- I henhold til loven om beredskab, er kommunerne ikke forpligtet at bekæmpe naturbrande, dog er det vigtigt for Qeqqata Kommunia at bekæmpe branden, inden den spreder sig til hytteområdet