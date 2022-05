Naleraq til Inatsisartut: Start arbejdet med at udrede spiralkampagnen

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 17. maj 2022 - 10:43

Der er stort politisk pres på at få sat gang i en udredning af den danske spiral-kampagne, hvor op mod 4.500 fødedygtige kvinder og piger ned til 13 årsalderen fik sat en spiral op fra midten af 1960’erne til midten af 1970’erne her i landet.

Nu har Naleraq fået et nyt punkt sat i dagsordenen til Inatsisartuts forårssamling.

Naleraqs forslag til Inatsisartuts beslutning om at pålægge Naalakkersuisut til at anmode den danske regering om at iværksætte en udredning af de danske sundhedsmyndigheders spiral-kampagne skal behandles første gang den 24. maj, og behandles anden gang den 2. juni.

Samtykke bagatelliseret

- Piger, kvinder og vi alle som grønlændere er blevet behandlet helt uden respekt for vore rettigheder og selvom det er sket for mange år siden, kan et sådant overgreb absolut ikke accepteres. Vi må vise, at vi som herboende i vort land absolut ikke kan acceptere at omkring 4500 grønlandske kvinder og piger er blevet behandlet under tvang, begrunder Naleraq sit forslag.

P1 kunne i starten af maj fortælle i en serie af podcasts historien om de mange piger og kvinder, der har fået opsat en spiral. Også uden forældrenes viden.

Efter udgivelse af podcasten har flere politikere og organisationer krævet en udredning af sagen, mens Naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familie samt Sundhed, Mimi Karlsen også har bedyret, at hun vil anmode den danske sundhedsminister Magnus Heunicke om at holde et møde om sagen.

Inatsisartut skal reagere

Naleraq mener, at sagen er så alvorlig, at Inatsisartut må reagere prompte på de historier, som kvinderne fortæller i podcasten.

Sermitsiaq.AG og kvindemagasinet Arnanut har tidligere beskrevet sagerne. Men dengang kom der ikke detaljer frem om omfanget, og der kom ingen politiak reaktion, selvom ligestillingsrådets formand udtalte sig om sagen.

- Det er en meget skamfuld fremgangsmåde, der er blevet brugt, og det er en ondskabsfuld behandling af grønlandske kvinder og piger og en grov handling og begrundelsen er uhyggelig, skriver Naleraq i deres begrundelse for forslaget.

LÆS OGSÅ: Forsker: Svært for regeringen at komme udenom spiral-sagen

- Målet har været at stoppe det stigende fødselstal i Grønland og forhindre at Grønlænderne skulle blive flere ved at forhindre grønlandske kvinder og piger i at blive gravide og den danske regering ændrede endda lovgivningen og gav læger fuldmagt til at behandle unge kvinder og piger under 18 år uden først at bede om accept fra forældrene, lyder det fra Naleraq.

Af økonomiske og administrative omkostninger forventer Naleraq, at en henvendelse til den danske regering forventes at koste Selvstyret med et beløb, der ikke er over et kvart årsværk, altså omkring 125.000 kroner.

- Vi skammer os over at de danske myndigheder, som ellers vil vise omverden at man respekterer rettigheder og personlig frihed, har handlet så groft og respektløst, slutter Naleraq sin begrundelse af forslaget.