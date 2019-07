Næstformand i Sundhedsudvalg: Spar ikke på tandsundheden

Kassaaluk Kristiansen Søndag, 14. juli 2019 - 11:39

Det kan ikke passe, at omlægninger eller besparelser indenfor sundhedsvæsenet skal gå ud over børns tænder. Det mener IA’eren, Stine Egede, der også er næstformand i Inatsisartut’s Sundhedsudvalg.

- Det er ikke på sin plads, at børn skal rammes af en eventuel besparelse. For uanset hvad, man kalder denne omlægning, så vil det betyde besparelser indenfor området, siger hun.

I stedet vil hun hellere se, at tandbehandlinger hos voksne nedprioriteres, så der altid kan være nok penge til tandsundhedsfaglige og behandlinger til børn.

- Voksne har selv ansvaret for deres tænders sundhed, og har dermed ansvaret, hvis de ikke passer på dem. Nedprioriter voksnes tandbehandlinger, så man altid kan have råd og personale til børn. Det er ikke nogens skyld, at børn får skæve tænder, forklarer hun og understreger, at emnet er oplagt til en diskussion i udvalget.

Beslutningen

Sermitsiaq.AG kunne torsdag fortælle, at Sundhedsledelsen under styrelsen for sundhed har besluttet, at bøjlebehandlinger stoppes, da der er mangel på al slags tandsundhedsfaglige personale i hele landet.

LÆS OGSÅ: Den offentlige tandpleje dropper bøjler

I stedet skal forældre nu betale minimum 15.000 kroner hos de private, men regningen kan snildt løbe op over de 30.000 kroner. Kun Nuuk har privatpraktiserende tandlæger.

MIO: Husk konventionen

Beslutningen strider imidlertid mod hjemmestyrets bekendtgørelse om tandpleje, da der i bekendtgørelsen er gjort klart, at tandbehandlinger for børn skal prioriteres ved personalemangel og manglende midler.

LÆS OGSÅ: Ændring i tandplejen er i strid med bekendtgørelse

Børnetalsmanden Aviâja Egede Lynge oplyser, at sådan en beslutning ikke følger børnekonventionen, som Grønland har ratificeret.

Når en del af tandplejens tilbud skal koste betyder det nemlig, at mange forældre ikke har råd til de tandbehandlinger, der ellers skulle være basale.

- Beslutningen følger ikke børnekonventionens artikel om ligestilling og beskyttelse mod diskrimination. Stop af bøjlebehandling diskriminerer mindrebemidlede børn, siger hun.

Hun gør opmærksom på, at mange børn i Grønland har mindrebemidlede forældre.

- Mange børn bor hos den ene forælder, der opdrager og forsørger alene. Hvis beslutningen bliver som den er, så risikerer vi at flere børn får dårligere tandsundhed, også hos de forældre med god uddannelse, siger Aviâja Egede Lynge.