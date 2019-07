Ændring i tandplejen er i strid med bekendtgørelse

Kassaaluk Kristiansen Lørdag, 13. juli 2019 - 11:20

Sundhedsledelsen under styrelsen for sundhed har besluttet, at børn fremover ikke må få en bøjlebehandling i den offentlige tandpleje.

Begrundelsen er, at der er stor mangel på specialtandlæger, tandlæger og generelt tandsundhedsfaglige.

- Vanskelighederne med rekruttering af specialtandlæger gælder i hele landet, oplyser Sundhedsledelsen, der har valgt ikke at outsource opgaven til de private tandklinikker.

Imod bekendtgørelse

Men hvis man dykker ned i det gældende bekendtgørelser, så er beslutningen om at nedprioritere tandregulering på børn imod hjemmestyrets bekendtgørelse om tandpleje.

I hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 fra 13. september 2006 står der nemlig i paragraf 3, at børn altid skal prioriteres.

- Er der ikke tilstrækkelig kapacitet eller økonomi til at give et systematisk tandplejetilbud til hele befolkningen, skal der lægges vægt på et systematisk tandplejetilbud til børn og unge, lyder det i bekendtgørelsen.

Omformuleret i daglig tale betyder det, at den offentlige tandpleje altid skal prioritere børns tandsundhed og behandling af børns tænder, hvis der er mangel på personale og penge i den offentlige tandpleje.

Dyr affære

Ifølge bøjletandlægen hos Tandlæge Niels Nygaard, så kan startprisen for tandbøjler være 15.000 kroner. Prisen varierer en del, og kan koste over det dobbelte.

I bekendtgørelse er det gjort klart, at børn og unge frem til den 20. år har ret til vederlagsfri, regelmæssig tandbehandling. Det samme gælder for personer med handicap.

Hvis der skulle ske omlægninger af tandbehandlingstilbud i tandplejen, så er den resterende befolkning, det vil sige, de voksne, det skal gå ud over.

- Andre befolkningsgrupper tilbydes vederlagsfri tandbehandling i det omfang, distriktets ressourcer rækker hertil, lyder det i bekendtgørelsen.

Og hvis man skulle komme i tvivl, hvorvidt bøjler er en nødvendige behandling for børn, så slår bøjletandlægen gerne det fast:

-Man får ikke bøjler på grund af kosmetiske årsager! Tænder, der er skæve er ikke godt for tandsundheden og livskvaliteten. Hvis man ikke gør noget ved det, så kan man ende med dårligere tandsundhed, siger bøjletandlæge i den private tandklinik, Tandlæge Niels Nygaard, Karen Haarbo-Nygaard.