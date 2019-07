Den offentlige tandpleje dropper bøjler

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 11. juli 2019 - 17:13

Sundhedsledelsen har besluttet, at den kommunale tandpleje skal ikke længere sætte bøjler på børn.

Det oplyser Sundhedsledelsen til Sermitsiaq.AG.

Tandplejen er i gang med at færdiggøre de sidste forløb, og er allerede stoppet med at sætte bøjler på børn, der har behov for tandregulering.

Det betyder, at det er de private tandlæger, der fremover skal sætte bøjlerne hos børn. Og det kan godt blive en dyr affære for forældrene.

Prisen varierer

Bøjletandlægen hos den private tandklinik, Tandlæge Niels Nygaard Aps i Nuuk, Karen Haarbo-Nygaard oplyser til Sermitsiaq.AG, at prisen på en bøjle er meget individuelt, da der er stor variation i graden af afvigelse i tandsættet. Hun understreger, at man ikke kan komme med et prisoverslag, da hver patients tænder og behov vurderes individuelt.

Men bøjler kan snildt koste 15.000 kroner som minimum, og kan koste over det dobbelte for nogle patienter, hvis tænderne er meget skæve.

- Jo tidligere man få sat bøjler, jo mindre og dermed billigere kan behandlingen være. Men med blivende tænder tager det længere tid og dermed dyrere, siger Karen Haarbo-Nygaard.

Hun oplyser, at der er stigende interesse fra forældre med børn, der skal have bøjler.

Tandlægemangel

Grunden til, at bøjler ikke længere indgår i det gratis tandplejetilbud er, at tandklinikkerne mangler tandlæger, specialtandlæger og generelt tandsundhedsfaglige.

Og derfor mener Sundhedsledelsen, at det ikke længere er fagligt forsvarligt at tilbyde bøjler til børn.

- Det har vi ikke mulighed for i den offentlige tandpleje i Grønland, lyder det fra Sundhedsledelsen.

Skæve tænder ødelægger tandsundheden

Men hvis man ikke får bøjler, så er der risiko for uhensigtsmæssigt slidtage af tænder, skader ved tyggefunktionen og generelt dårligere tænder.

- Det kan ende med, at tænderne falder af, hvis nogen af de skæve tænder slider på tandrødderne, oplyser Karen Haarbo-Nygaard.

- Det påvirker selvfølgelig tandsundheden, men skæve tænder påvirker også livskvaliteten, lyder det fra Karen Haarbo-Nygaard.