Næsten 700 krydstogtsanløb planlagt i år

Tirsdag, 16. maj 2023 - 17:42

Der forventes 689 anløb af krydstogtskibe til Grønland i år. Og tallet stiger dag for dag. Forventningstallet sidste år lød på 462, altså over 200 færre anløb end i år.

- Det er rekordantal. Mig bekendt har vi aldrig haft så mange planlagte anløb før. Vi er selvfølgelig glade for den store interesse der er for Grønland som rejsemål.

- Samtidig er vi meget optaget af at udviklingen sker bæredygtigt, så der er et match mellem antallet af besøgende og den kapacitet der er lokalt i byer og bygder. På den måde sikrer vi, at vi får størst muligt udbytte af krydstogtsturismen, siger direktør i Visit Greenland, Anne Nivíka Grødem til Sermitsiaq.AG.

Er landet klar?

De nyeste tal fra Grønlands Statistik viser, at i alt 44.000 krydstogtspassagerer har været i Grønland i 2022. I år er der planlagt anløb fra Siorapaluk i nord helt til Ittoqqortoormiit i Østgrønland, hvor flere krydstogtskibe har over 2.000 passagerer, enkelte med over 3.000 passagerer.

Selvom Visit Greenland glæder sig over interessen, så mener det nationale turistråd at der bør være opmærksomhed på, hvorvidt den lokale kapacitet kan absorbere antallet af gæster der kommer på en gang.

- Der er stor forskel på hvor mange gæster man kan modtage i Qaqortoq, og hvor mange man kan modtage i Ilimanaq på en gang. Det er vigtigt at der er en balance i antallet af besøgende, og det modtageapparat som er lokalt. Så både de lokale og gæsterne får en god oplevelse, siger Anne Nivika Grødem.

Blandt de konkrete udfordringer nævner hun en episode, hvor en krydstogtspassager svævede mellem liv og død, mens en lokal forsøgte at ringe til flere myndigheder for at få den rette hjælp. Endnu flere krydstogtspassagerer denne sæson kræver mere forberedelse.

- Med forventningen om flere krydstogtskibe, vil der være en øget volumen, som kan skabe et pres på hele vores infrastruktur. Dét er vi nødt til at forholde os til som samfund. Det er vigtigt, at ikke kun turismeerhvervet står klar til at modtage passagererne, men at hele samfundet er gearet til det i alle niveauer. Det gælder både toiletfaciliteter, varer, stier og veje, og alle andre serviceydelser, fortæller Anne Nivika Grødem.

Uvis indtjening

Visit Greenland har i efteråret igangsat en undersøgelse som skal kortlægge krydstogtindustrien i Grønland. På baggrund af undersøgelsen er der udarbejdet en række anbefalinger fra erhvervet, som vil blive præsenteret for aktører, politikere og andre interessenter i maj måned.

Anne Nivíka Grødem oplyser, at Visit Greenland ikke markedsfører Grønland som krydstogtsdestination, men at der arbejdes strategisk med at sikre de bedste rammer for at udviklingen kan ske bæredygtigt, og til gavn for hele landet. Noget af det der særligt er fokus på, er rammerne for en afgiftsstruktur på området:

- Det er vigtigt, at vi får sat de rette rammer for en bæredygtig udvikling. Her kan en gennemtænkt afgiftsstruktur være med til at regulere området, således at Grønland og de lokale får mest muligt ud af de mange krydstogtspassagerer.

- Derfor har det været vigtigt for os at høre erhvervslivets synspunkter, for at kunne samle det som anbefalinger til både os og myndighedernes arbejde med udviklingen af rammebetingelserne, siger Anne Nivika Grødem.

Hun påpeger samtidig, at et krav om at krydstogtsbranchen skal samarbejde med lokale aktører kan være en mulighed. Visit Greenland har med undersøgelsen indsamlet anbefalinger fra erhvervslivet som arbejder med krydstogtssegmentet, med henblik på at skabe et oplyst beslutningsgrundlag for myndighederne.