Naalakkersuisuts afslag: For meget uran i Kuannersuit

Kassaaluk Kristensen Fredag, 09. juni 2023 - 16:39

Ikke overraskende er det mængden af uran i Kuannersuit, der i sidste ende får Naalakkersuisut til at afslå selskabet Energy Transition Minerals’ ansøgning om udnyttelsestilladelse.

Ifølge den nye uranlov fra 2021, er forundersøgelse, efterforskning og udnyttelse af uran ikke tilladt, medmindre aktiviteten er rettet mod andre mineraler end uran, og det gennemsnitlige indhold af uran i den samlede ressource er under 100 ppm baseret på vægt.

Undersøgelser af Kuannersuits undergrund viser, at Kuannersuit har uran med 300 ppm. Altså tre gange så meget end det tilladte ifølge den nye lov.

- Det fremgår af lovforslaget, der ligger til grund for uranloven, at der med det indførte forbud ønskes en eliminering af risikoen for, at uran bliver spredt i det omgivende miljø, lyder det fra Naalakkersuisuts begrundelse.

Gyldent biprodukt

Grønlands uranlov er ifølge Naalakkersuisut til for at eliminere risici forbundet med minedrift, hvor der kan ske udslip af uran.

Ansøgningen om en udnyttelsestilladelse af den 17. juni 2019 til Kuannersuitprojektet baserer sig på et projekt, hvor der påtænkes at udvinde sjældne jordarters metaller, mens uran, zinkkoncentrater og flusspat vil fremgå som biprodukter.

LÆS OGSÅ: Kuannersuit: ETM indleverer voldgiftssag næste måned

Samtidig er det beskrevet i VVM-redegørelsen af Energy Transition Minerals (tidligere Greenland Minerals), at der i gennemsnit vil blive produceret ca. 500 tons uranoxid pr. år., og at den i projektet producerede uranoxid vil blive solgt til elektricitetsværker til brug som brændsel i atomkraftværker.

Afslag – ikke fratagelse af brugsret

Naalakkersuisut understreger i deres begrundelse, at afslaget ikke skal ses som ekspropriation af en tilladelse. Det betyder, at Naalakkersuisut anser deres beslutning som en, der ikke fratager selskabet nogen brugsret.

- Afslag på ansøgningen om udnyttelsestilladelse er imidlertid ikke et udtryk for et indgreb i en ejendomsret (…). Dette skyldes, at der ikke er tale om indgreb i en eksisterende rettighed. Der foreligger endvidere ikke en berettiget forventning om, at ansøgningen af 17. juni 2019 ville blive imødekommet, lyder det.

LÆS OGSÅ: Endelig afgørelse: Naalakkersuisut siger nej til Kuannersuit-projekt

Naalakkersuisut forklarer i deres begrundelse, at daværende Greenland Minerals ikke har gjort nok til at få rettigheder på plads, hvilket giver Naalakkersuisut ingen anden udvej end at give afslag til deres ansøgning.

Afgørelsen er endelig og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Afgørelsen kan indbringes for Retten i Grønland som l. instans inden for l år fra 1. juni 2022.