Endelig afgørelse: Naalakkersuisut siger nej til Kuannersuit-projekt

Kassaaluk Kristensen Fredag, 02. juni 2023 - 17:45

Naalakkersuisut har fredag den 26. maj truffet en afgørelse om at meddele Energy Transition Minerals afslag på selskabets ansøgning om en udnyttelsestilladelse ved Kuannersuit.

Afslaget er givet til selskabet torsdag den 1. juni 2023 af departementet for råstoffer.

Det oplyser departementet i en kort pressemeddelelse fredag eftermiddag. Energy Transition Minerals har ansøgt om tilladelse til udnyttelse ved Kuannersuit i Narsaq, målrettet blandt andet sjældne jordarter, zink og uran.

LÆS OGSÅ: Naalakkersuisut er klar til at afgøre Kuannersuits fremtid

Departementet oplyser, at den fulde afgørelsestekst forventes at blive offentliggjort på et senere tidspunkt.

15 år på marken

I februar har Energy Transition Minerals, tidligere Greenland Minerals A/S, indgivet deres svar til høring om Naalakkersuisuts afslag til udnyttelsestilladelse i Kuannersuit. Høringssvaret er ikke offentliggjort. Efter selskabets indsigelser skulle Naalakkersuisut tage stilling til høringssvaret, og derefter udarbejde en endelig afgørelse i selskabets ansøgning om udnyttelsestilladelse.

LÆS OGSÅ: Kuannersuit: Striden fortsætter - endeligt afslag klar om få uger

Det er efterhånden 15 år siden, Greenland Minerals fik deres efterforskningstilladelse til området ved Kuannersuit. Tilbage i december 2022 fik selskabet fornyet deres efterforskningstilladelse, hvilket blev set af selskabet som, at loven om forbud mod udvinding og efterforskning efter uran ikke er gældende for deres udvindingstilladelse. Den påstand har departementschef Jørgen Hammeken-Holm dog afvist.

Energy Transition Minerals har siden 2021, hvor den nye lov om uran trådte i kraft, kæmpet for at få deres tilladelse. I en tillægsansøgning har virksomheden blandt andet foreslået at bryde malmen og skille uran, for derefter at lægge uranen tilbage i fjeldet for dermed at udvinde andre råstoffer i området.

Kan klage i løbet af et år

Nu, hvor Naalakkersuisut har givet deres endelige afslag, kan selskabet vælge at klage indenfor et år efter afgørelsen.

LÆS OGSÅ: Greenland Minerals: Vi er klar til at gå hele vejen

Selskabet har også indgivet en voldgiftssag på baggrund af virkningen af ​​uranloven fra 2021 på selskabets rettigheder omkring den eksisterende efterforskningstilladelse, og retten til en udnyttelsestilladelse.