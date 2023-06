Kuannersuit: ETM indleverer voldgiftssag næste måned

Kassaaluk Kristensen Lørdag, 03. juni 2023 - 12:53

Energy Transition Minerals arbejder nu på at indgive en voldgiftssag til voldgiftstretten i København senest den 19. juli 2023.

Det sker efter, Naalakkersuisut har orienteret selskabet om, at deres ansøgning om udvindingstilladelse i Kuannersuit er blevet afslået. Selskabet ansøgte om udvindingstilladelse målrettet sjældne jordarter, zink og uran den 17. juni 2019, og havde fået deres efterforskningstilladelse forlænget i december 2022.

LÆS OGSÅ: Endelig afgørelse: Naalakkersuisut siger nej til Kuannersuit-projekt

Nu strammes konflikten mellem Energy Transition Minerals, tidligere Greenland Minerals, og Naalakkersuisut, efter regeringen har afslået deres ansøgning.

Skuffet over beslutning

Ansøgningsprocessen har været længe undervejs, hvor Energy Transition Minerals blandt andet har forsøgt at tilpasse deres udvindingstilladelse efter Grønlands nye uranlov.

- Vi udtrykker vores skuffelse over, at Grønlands regering besluttede at effektuere deres afvisning af vores ansøgning. På baggrund af det, har vi intet andet valg end at fortsætte med voldgiftsprocessen. Vi agter at indgive sagen til voldgiftsretten, og vil bruge enhver juridisk mulighed for at få en fair og retfærdig løsning på sagen, siger administrerende direktør i Energy Transition Minerals, Daniel Mamadou i en pressemeddelelse.

LÆS OGSÅ: Kuannersuit: Striden fortsætter - endeligt afslag klar om få uger

Naalakkersuisut har endnu ikke orienteret offentligheden om deres grundlag for deres endelig afvisning efter, selskabet har indgivet deres høringssvar om beslutningen.

Udvindingstilladelse skal endnu vendes

Af Energy Transition Minerals meddelelse fremgår det, at Naalakkersuisut har oplyst selskabet om, at der endnu ikke er taget en endelig afgørelse af råstofselskabets tillægsansøgning, indsendt den 16. december 2022.

I tillægsansøgningen har selskabet foreslået at fokusere på udvinding af sjældne jordarter og zink, og behandle uran som tailings og lægge i jorden igen i stedet for at udvinde det.

- Vi mener, at det er nødvendigt at sikre en retfærdig anvendelse af love og regler på vores projekt, og finder det vigtigt at beskytte vores aktionærers, medarbejderes og det samfund vi er aktive i.

- Vores mål er ikke kun at fremme økonomisk udvikling, men også at beskytte naturressourcer for derved at skabe et win-win scenarie for alle involverede parter, udtaler Daniel Mamadou.

Energy Transition Minerals oplyser, at Naalakkersuisut har orienteret selskabet om, at deres tillægsansøgning fra den 16. december 2022 vil blive taget stilling til efter en høringsproces.