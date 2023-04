Naalakkersuisut: Flere midler til UV-hudterapi forhandles på finansloven

Anders Rytoft Onsdag, 05. april 2023 - 07:42

Rettet 12.30 Det fremgik tidligere af artiklen, at svaret fra Naalakkersusitut var fra Mimi Karlsen. Naalakkersuisut har efterfølgende oplyst, at det er fra Jess Svane på vegne af Mimi Karlsen, der har været på rejse og ude af stand til at svare.

Selvom UV-hudterapi på lægeklinikken i Nuuk er relativ nyt, så har borgere med hudlidelser allerede stor glæde af behandlingen.

Sermitsiaq.AG har senest beskrevet, hvordan en mor og datter har fået livskvaliteten tilbage.

Jess Svane oplyser på vegne af naalakkersuisoq for sundhed, Mimi Karlsen, at han er meget tilfreds med, at det har været muligt at udvide tilbuddet til borgere med hudlidelser.

LÆS OGSÅ: UV-hudterapi: -Vi er overvældede over efterspørgslen og kan ikke følge med

Ventelisten hober sig op. Der er med andre ord stor efterspørgsel efter behandlingen, som på nuværende tidspunkt kun tilbydes i hovedstaden. Lone Hove, der er speciallæge og områdeansvarlig for dermatologi, håber, at tilbuddet vil blive udbredt til kysten.

Koldt vand i blodet

Det er Jess Svane enig i. Han mener ligeledes, at tilbuddet bør kunne tilbydes til andre steder i landet, så flere borgere med hudlidelser kan få glæde af behandlingen.

LÆS OGSÅ: Nye maskiner mod hudsygdomme fejres med kage på lægeklinikken

Jesper Olesen, ledende regionslæge på Dronning Ingrids Sundhedscenter, forklarer, at UV-hudterapi har været et område, som man har valgt at prioritere med nogle af de midler, der har været afsat til at behandle patienter i region Sermersooq for at blive klogere på det.

- Indtil videre ser det ud til, at det går rigtig godt, men vi er ikke færdig med at teste, hvad der skal til for, at det for alvor kan lykkes for os, siger han:

- Der er en række ting, som vi forsøger at blive klogere på.

Et fornuftigt overblik

Nærværende medie har derfor spurgt Jess Svane på vegne af Mimi Karlsen, om hvorvidt hun har tænkt sig at afsætte penge til området. Til det svarer hun:

- Det er planen, at ønsker til midler på området videresendes til den samlede finanslovsprioritering, som forhandles mellem partierne.

Jesper Olesen oplyser, at sundhedsvæsenet først og fremmest skal have et fornuftigt overblik over, hvad det er for nogle udfordringer, der eventuelt er forbundet med behandlingen.

Han skyder på, at sundhedsledelsen har et rimeligt bud på, hvordan det er gået i 2023.