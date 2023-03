UV-hudterapi: -Vi er overvældede over efterspørgslen og kan ikke følge med

Anders Rytoft Mandag, 27. marts 2023 - 14:48

Der er stor efterspørgsel på UV-hudterapi.

Sådan lyder det fra speciallæge Lone Hove, der er områdeansvarlig for dermatologi i Grønland.

Hendes udtalelse kommer to måneder efter, at der blev installeret maskiner til UV-hudterapi på lægeklinikken i Nuuk.

- Det er en mega succes. Det har overvældet os, hvor mange patienter, der ønsker det her, og vi kan ikke følge med lige nu. Men ingen bliver afvist, understreger hun.

Udfordringer med kapaciteten

Lone Hove oplyser, at over 100 personer med hudlidelser har henvendt sig, hvoraf ti indtil videre går i et behandlingsforløb tre gange om ugen. Men, siger hun:

- Vi kunne sagtens have haft det dobbelte. Vi har bare ikke kapacitet til det. Det skyldes, vi mangler en sygeplejerske, og vi har heller ikke vores egne lokaler, siger hun.

Det betyder blandt andet, at det i øjeblikket er speciallægen selv, der tager patienter til og fra lyskabinerne, selvom opgaven ifølge Lone Hove sagtens kan foretages af en sygeplejerske. Lægeklinikken arbejder i øjeblikket på at finde den rette kandidat.

Lone Hove har et ønske om, at UV-hudterapi på sigt skal udbredes til hele landet, men det kræver først og fremmest nogle vellykkede forløb her i Nuuk.

- Vi tager billeder, når de starter og slutter, så vi kan vise, hvor stor en effekt behandlingen har. Så kan vi gå til sundhedsledelsen og vores politikere og sige: - Vi har sørget for at skaffe de første penge til det her, og det er en super succes. Nu vil vi gerne have hjælp til at få det her udbredt i resten af landet.

En prioritering

Selvom patienterne skal behandles over flere gange, så har UV-hudterapien allerede haft en positiv effekt, forklarer Lone Hove. Hun ved, det virker. Men hun ved ikke, om UV-hudterapi vil blive prioriteret andre steder i landet.

- Jeg håber, at de positive resultater kan være nok til, at der bliver afsat penge til det.

På spørgsmålet om, hvor lang tid der går, fra at man bliver skrevet op på ventelisten, til at man kommer i behandling, svarer hun:

- Der vil gå et par måneder på nuværende tidspunkt. Men hvis vi får plads til at udvide vores kapacitet eller får lov til at køre hele dagen, så vil det selvfølgelig gå hurtigere.