Ny behandling har ændret familiens liv: Nu sover mor og datter roligt om natten

Anders Rytoft Torsdag, 30. marts 2023 - 07:44

Hun har prøvet det hele.

Lovelyn Potestad Chinghuat har smurt sin 11-årige datter med alt lige fra Decubal og Locobase til andre dyre fedtcreme.

Men lige lidt hjalp det.

Hendes datter har haft åbne sår på benene - ja, faktisk over hele kroppen, fortæller Lovelyn Potestad Chinghuat.

Og det har skabt problemer med nattesøvnen - for dem begge. Mens Angelica har været plaget af kløe, har hendes mor haft den næsten umulige opgave at forhindre hendes datter i at kradse sig selv til blods.

- Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre med hendes hud.

Tiltrængt søvn

En desperat situation, der heldigvis er blevet fundet en løsning på. For kort efter, at Angelica er startet i et nyt tilbud med UV-hudterapi på lægeklinikken i Nuuk, er hendes hud endelig begyndt at hele.

Kløen er slået ned, og nu sover de roligt om natten.

Det er på trods af, at Angelica indtil videre kun har gennemført tre behandlinger ud af i alt ti til 20 behandlinger - alt efter, hvordan forløbet udvikler sig.

- Jeg er meget glad for det nye tilbud, og at vi nu kan sove om natten, siger Lovelyn Potestad Chinghuat.

Kæmpe succes

Hun håber, at behandlingen på sigt bliver udbredt til andre steder i landet, så endnu flere kan få gavn af den.

Ifølge speciallæge Lone Hove er de nye maskiner en kæmpe succes. Overvældende mange har vist interesse for behandlingen, oplyser hun.

Ligesom Lovelyn Potestad Chinghuat har Lone Hove et brændende ønske om, at sundhedsledelsen og politikerne vil afsætte penge til området, så det i fremtiden bliver muligt at behandle borgere med hudproblemer flere steder i landet.

Det vil tiden vise. Men en ting er sikker: 11-årige Angelica og hendes mor har fået livskvaliteten tilbage.