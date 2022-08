Naalakkersuisut: Derfor afsættes der millioner til Nato-kontor

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 23. august 2022 - 11:45

Naalakkersuisut vil opruste indsatsen på det sikkerhedspolitiske område. Der skal således være en mere direkte forbindelse mellem Grønland og Nato.

Sådan lyder forslaget fra naalakkersuisoq for finanser, Naaja H. Nathanielsen (IA), der mandag præsenterede Naalakkersuisuts finanslovsforslag. Blandt de nye tiltag er en udgift på to millioner kroner årligt, der skal gå til en udsendt til Natos hovedkvarter i Bruxelles.

Ifølge naalakkersuisoq vil man med en udsendt medarbejde kunne få oplysninger fra Nato hurtigere og "uden filter".

- Vi må erkende, at vi lever i en tid, hvor der er stor fokus på udenrigspolitikkens betydning. Derfor afsættes der penge til, at vi kan være til stede fra grønlandsk side i Nato, sagde Naaja Nathanielsen mandag og fortsatte:

Skal sikre at Grønlands synspunkter høres

- Så når der sker noget i det område, skal vi ikke have filtreret det igennem en masse andre. Så er det os selv, der får informationen med det samme. Det er enormt vigtigt, når tingene går hurtigt, og det gør de på det her område.

- Så for at sikre at vores synspunkter bliver hørt og få adgang til hurtig information, bliver der afsat penge til det område.

Beløbet på de to millioner kroner foreslås afsat også i de kommende år efter 2023. Inden forslaget kan blive til virkelighed, skal Naalakkersuisut dog først have opbakning til det under de kommende forhandlinger om finansloven.

Indsatsen i Nato kommer til at ligge i fællesskab hos Departement for Udenrigsanliggender, Erhverv og Handel og Formandens Departement.