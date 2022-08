Naalakkersuisut skubber havneprojekt i gang

Kassaaluk Kristensen Mandag, 01. august 2022 - 07:47

En rapport om havneprojektet i Kangerlussuaq er rundt om hjørnet.

Det oplyser Naalakkersuisoq for infrastruktur, Erik Jensen (S), til Sermitsiaq.AG.

- Naalakkersuisut regner med at præsenterer en samfundsøkonomisk konsekvensvurdering af den nye havn i Kangerlussuaq inden for den nærmeste fremtid. Dette er lavet i tæt og godt samarbejde med Qeqqata Kommunia og andre departementer i Selvstyret.

- Naalakkersuisut arbejder efter Inatsisartuts ønske om ny havn i Kangerlussuaq, og det er selvfølgelig Inatsisartut, der i sidste ende skal godkende planen, oplyser Erik Jensen (S).

Der har været usikkerheder omkring Kangerlussuaqs fremtid, når de to atlantlufthavne i Ilulissat og Nuuk tages i brug. Men nu har Naalakkersuisut og Danmark givet håndslag på, at Kangerlussuaq fremover kan benyttes som civil lufthavn udover at blive brugt af forsvaret.

Planen om havn i lufthavnsbygden er hevet op af skuffen igen, og Naalakkersuisoq erkender, at det har været en lang proces, men at den nu endelig er kommet videre imod den afsluttende fase, så der kan laves et godt beslutningsgrundlag.

Pengene skal findes

I år anløber ekstraordinært mange krydstogtskibe i Grønland. Krydstogtskibene benytter blandt andet Kangerlussuaq som stedet, hvor turister og besætning stiger ombord på krydstogtskibet før deres videre færden på kysten.

- Vi har en klar forventning om, at endnu flere turister vil til Grønland i fremtiden. Og derfor skal vi bane vej for bedre vilkår for det erhverv i landet, siger Naalakkersuisoq for infrastruktur, Erik Jensen.

Arctic Circle Business har tidligere udtrykt ærgrelse over havnefaciliteterne i Kangerlussuaq. Det er nødvendigt at få en sandsuger til at fjerne sandet fra det smeltede gletcher nede ved havnen, før havnen kan have dybde nok til at skibe bedrehar bedre anløbsmuligheder. Det skaber flaskehalse for især krydstogtskibe, der anløber landet i rekordantal i år.

Lang proces

Tilbage i 2017 blev der afsat i alt 60 millioner kroner til havneprojekter i Qaanaaq, Uummannaq og Kangerlussuaq. Naalakkersuisoq erkender, at pengene lige akkurat har rakt til havnene i Qaanaaq og Uummannaq. Derfor skal der findes midler til anlæggelse af Kangerlussuaqs nye havn.

- Jeg kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse om beløbet, ej heller om hvornår, Inatsisartut skal tage stilling til planen og finansiering af havnen. Det skal godkendes politisk først, siger han.

Naalakkersuisut afventer Rambølls rapport om sanfundsøkonomisk konsekvensvurdering af Kangerlussuaq kommende havn. Rapporten skal offentliggøres og udleveres til Inatsisartut.