Naalakkersuisut om PFAS: Befolkningen skal oplyses

Merete Lindstrøm Mandag, 24. juli 2023 - 09:19

Der er opstået stor bekymring for de høje PFAS-niveauer i blodet hos befolkningen i Ittoqqortoormiit. Selvom byen er langt væk fra kilder til PFAS-forurening, har et studie udført af Aarhus Universitet Technical Sciences afsløret, at befolkningen i Ittoqqortoormiit har nogle af de højeste koncentrationer af PFAS i blodet på verdensplan. Denne opdagelse har skabt bekymring blandt befolkningen.

Stockholmkonventionen Den globale traktat har til formål at beskytte miljøet og menneskers sundhed mod de skadelige effekter af persistente organiske miljøgifte* (POP). Den skal begrænse og i sidste ende udfase tilsigtet eller utilsigtet fremstilling, anvendelse, handel med, udslip og opbevaring af miljøgifte.

Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø, Kalistat Lund, og Naalakkersuisoq for Sundhed, Mimi Karlsen, skriver i en pressemddelelse at Naalakkersuisut tager problemstillingen meget alvorligt.

- Jeg har stor forståelse for, at undersøgelsen af PFAS i blodet hos befolkningen i Ittoqqortoormiit har skabt bekymring. Befolkningen i Ittoqqortoormiit og i resten af landet skal vide, at jeg ser med alvor på de høje koncentrationer af PFAS. Vi er i Naalakkersuisut ved at ratificere Stockholmkonventionen, ligesom vi opfordrer det internationale samfund til at træffe ekstraordinære foranstaltninger mod PFAS-forurening, udtaler naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø, Kalistat Lund.

Ikke så farligt som at ryge

PFAS og andre miljøfremmede stoffer i traditionelle fødevarer som isbjørn, sæler og hvaler udgør en reel sundhedsmæssig risiko, hvilket Naalakkersuisoq for Sundhed, Mimi Karlsen, også bekræfter:

- Den eneste holdbare løsning er at nedbringe den internationale forurening markant. Indtil da kan vi kun vejlede befolkningen bedst muligt om sagen, så den enkelte kan tage sine valg.

Landslæge Henrik L Hansen har også set på den nye forskning og erkender, at det er veldokumenteret, at PFAS er et sundhedsskadeligt stof, men han påpeger også, at det eksempelvis på ingen måder er ligeså farligt som at ryge.

Initiativerne fra Naalakkersuisut på miljøområdet omfatter allerede indsatser, der sigter mod at stoppe forureningen i Arktis med miljøgifte. Der er også iværksat tiltag på miljøområdet, herunder miljøforsvarlig håndtering af PCB-holdigt affald og etableringen af moderne nationale forbrændingsanlæg i Sisimiut og Nuuk, der overholder internationale regler for udledning af dioxiner fra affaldsforbrænding.

Skal vælge det til på oplyst grundlag

Departementet for Sundhed vil yderligere udarbejde informationsmateriale, der oplyser borgerne om de risici, der er forbundet med udsættelse for PFAS og andre miljøfremmede stoffer i traditionel kost.

Målet er at give den enkelte tilstrækkelig information til at træffe informerede valg om indtagelse af traditionelle fødevarer og rådgivning om, hvilke befolkningsgrupper der er mest udsatte ved udsættelse for miljøfremmede stoffer.

Grundet den stadig stigende viden om PFAS og dets potentielle påvirkning, arbejder Naalakkersuisut kontinuerligt på at udvikle og forbedre foranstaltninger for at håndtere PFAS-forureningen i Grønland og beskytte befolkningen og det sårbare arktiske miljø, lyder det fra Naalakkersuisut i pressemeddelelsen.