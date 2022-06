Naalakkersuisut møder hård kritik i spørgsmål om ligestilling

Thomas Munk Veirum Torsdag, 02. juni 2022 - 11:59

Naalakkersuisut har ambitioner på ligestillingsområdet, kan man læse i Politisk Økonomisk Beretning, som blev fremlagt af naalakkersuisoq for finanser og ligestilling, Naaja H. Nathanielsen (IA), tidligere i denne uge.

I beretningen står der, at Naalakkersuisut har fokus på følgende tiltag:

- At igangsætte initiativer der fremmer en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder i beslutningstagende fora, herunder i kommunalbestyrelser, Inatsisartut, i direktioner og bestyrelser.

- Kig indad

Den formulering fik en hård medfart af Demokraatit-formand Jens-Frederik Nielsen, som kalder ambitionen hyklerisk og dobbeltmoralsk.

Han foreslår, at Naalakkersuisut kigger indad, da Naalakkersuisut i den grad er et beslutningstagende forum, og her er fordelingen syv mænd og tre kvinder:

- Kigger man alene på IA, så er fordelingen 4 mænd og 2 kvinder. Jeg skal gerne gentage; her har vi et beslutningsforum, hvor Naalakkersuisut 100 procent selv kan afgøre, om der skal være en ligelig fordeling mellem mænd og kvinder. Men man har aktivt taget et valg om, at det ikke skal være sådan, lød det fra Jens-Frederik Nielsen fra talerstolen.

- Fyr to mænd

Partiformanden kom derefter med et råd til Naalakkersuisut:

- Kære Múte, her er et forslag til, hvordan du lynhurtigt kan gå forrest; fyr to mænd og erstat dem med to kvinder. Men så let synes du måske ikke, at det er?

Naalakkersuisoq for ligestilling, Naaja H. Nathanielsen, kommenterede kritikken fra talerstolen. Hun ville ikke gå ind i udpegningen af medlemmer af Naalakkersuisut, men hun sagde, at Naalakkersuisut har stort fokus på ligestilling:

Øgede bevillinger og ressourcer

- Jeg står ret sikkert på mine fødder, når jeg siger, at der sjældent har været så stor fokus på ligestilling - også økonomisk - også i forhold til øget bevilling til området og i forhold til allokering af administrative ressourcer og fokus på det.

- Selvfølgelig kan vi altid gøre mere, og jeg glæder mig da til, at vi kan samarbejde om det, sagde Naaja H. Nathanielsen.