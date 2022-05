Ny forskning skal belyse ligestilling på ledergangen

Merete Lindstrøm Fredag, 27. maj 2022 - 09:51

I et tidligere projektet om ledelse i Grønland fremgår det, at kvinder oplever, at diskussionen om ligestilling er tabuiseret og, at det er en udfordring at have en dialog om ligestilling. Det skal et nyt forskningsporjekt om ligestilling kigge nærmere på.

Projektets formål Projektets bidrag er en rapport der 1) identificerer og beskriver hvordan ligestillingsproblematikken udspiller sig i grønlandske organisationer, 2) udvikle nye perspektiver og forståelsesmuligheder for praksis. Mette Apollo Rasmussen er Lektor i ledelse og organisering på Roskilde Universitet, tilknyttet Ilisimatusarfik siden 2018. Hendes forskningsinteresser er inden for feltet ledelse, organisering og samarbejde.

Forskeren bag projektet: "Henter du kaffen" En analyse af køns (u) lighed i Grønland, Mette Apollo Rasmussen har gennemført omkring 15 interviews med kvinder i ledelsesstillinger og et fokusgruppe interview med 6 mænd i den indledende fase af sin forskning.

- Generelt ser jeg, at erhvervslivet har en interesse i, at indgå i relevante forskningsaktiviteter – og at der er potentiale for at rette spot på problemstillinger vi har brug for mere viden omkring, fortæller hun til Sermitsiaq.AG.

- Der er i særdeleshed en nysgerrig på at få en bedre forståelse for de problemstillinger kvinder kan møde i den organisatoriske kontekst.

Fra nedsættende tale til udelukkelse fra fællesskabet

De problemstillinger kvinder møder handler om mange forskellige ting lige fra følelsen af ikke at blive ”lukket ind” i mandeklubben, en fornemmelse af, at få tildelt særligt servicerende opgaver, manglende plads til at praktisere en mere inkluderende og kollektiv ledelsespraksis og ikke mindst nedsættende bemærkninger og / eller holdninger i forhold til at gøre op med en traditionel forståelse af relevante kompetencer.

Forskeren understreger at oplevelserne er yderst kontekst bestemte og at der også er kvinder som oplever, at de bliver inkluderet på lige fod i den organisatoriske hverdagspraksis.

- På tværs af mænd og kvinder, er der en positiv tone i forhold til at arbejde med at udvikle et mere rummeligt organisatorisk set-up der giver mulighed for at inddrage flere forskellige perspektiver – og på den facon skabe mulighed for at udvikle bedre beslutninger og muligheder.

Der mangler ord

En anden udfordring er oplevelse af, at det kan være svært at finde ord og begreber der kan formulere nye perspektiver på ligestillingsproblematikken og det kan være med til at fastlåse den traditionelle forståelse.

Mange af respondenterne har efter interview / fokusgruppeinterview kommenteret på, at det at indgå i en dialog giver nye perspektiver på den aktuelle problemstilling.

Hun mener, det underbygger tesen om, at forskningsaktiviteten kan være med til at understøtte en ny vej frem.

Forskningsprojektet er udviklet i samarbejde med Grønlands Ligestillingsråd og støttet af Grønlands Forskningsråd. Herudover er der positiv opbakning fra Grønlands Erhverv.