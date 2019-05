Naalakkersuisut gør rent bord efter Aqqalu-udtalelser

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 30. april 2019 - 15:15

Den samlede Naalakkersuisut har i en pressemeddelelse understreget, at de finder det vigtigt at komme med en fælles udtalelse på klimaområdet.

- Naalakkersuisut anerkender, at klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som menneskeheden står over for, skriver Naalakkersuisut i en pressemeddelelse.

Internationalt samarbejde

Naalakkersuisut erkender, at udledningen af drivhusgasser skal reduceres væsentligt, hvis klimaændringerne ikke skal blive værre end nu. Og de fremhæver, at de prioriterer at stoppe menneskeskabte klimaændringer af hensyn til miljø og bæredygtig udvikling.

Tidligere Naalakkersuisoq for erhverv og energi, Aqqalu Jerimiassen, valgte at udtræde som naalakkersuisoq, efter at han udtalte sig kontroversielt om klimaområdet.

Naalakkersuisut gør nu rent bord og oplyser, at de er med i flere forskellige internationale fora, hvor de blandt andet støtter den globale bestræbelse på at begrænse udledningen af drivhusgasser i atmosfæren, og at de deltager i arbejdet under FN’s Klimakonvention i kraft af, at Grønland er en del af Kongeriget Danmark.

Parisaftalen

Naalakkersuisut opremser flere indsatser inden for klimaområdet. Blandt andet har Naalakkersuisut en plan for at undersøge mulighederne for grøn energi i landet.

- For at opnå hovedmålsætningen om at indføre grøn energi, hvor det er muligt frem til 2030, vil der i løbet af de næste fire år blive indsamlet data vedrørende potentialet for vandkraft, vindmøller eller solenergi for de fleste bosteder, skriver Naalakkersuisut.

Naalakkersuisut har dog ikke tilsluttet sig Paris-aftalen tilbage i 2015. I Paris-aftalen skal de deltagende lande reducere deres udledning af CO2 betragteligt for at bekæmpe menneskeskabte klimaændringer.

- Trods et territorialt forbehold bakker Grønland fuldt og helt op om Klimakonventionens målsætninger, og forbeholdet for Paris-aftalen påvirker ikke Grønlands indberetningsforpligtelser under Klimakonventionen, mener Naalakkersuisut.