Aqqalu: Klimaforskere malker kassen

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 04. april 2019 - 07:33

Rapporter efter rapporter verden over påviser, at den menneskeskabte globale opvarmning er ved at eskalere. Jordens temperature stiger, indlandsisen smelter som aldrig før, og den globale opvarmning resulterer i dramatiske klimaændringer, der efterlader flere millioner mennesker verden over uden hus og hjem.

Naalakkersuisoq for Erhverv og Energi, Aqqalu Jerimiassen (A), sidder i sit kontor mens vejret skifter fra fygende snevejr til let brise. Det er ved at klare op efter stormen, der med sine plusgrader og regn havde hærget Nuuk, så de store mængder sne, der ellers var faldet et par dage før, er smeltet og forvandlet til spejlblank is.

Aqqalu Jerimiassen tror ikke på, at mennesket er medskyldig i, at temperaturen stiger.

- Jeg tror ikke på global opvarmning som sådan. Jeg tror på, at jorden har en naturlig cyklus. I den cyklus er det varmere nu, og det skal vi tilpasse os. Vi kan ikke bestemme naturen, det er naturen der bestemmer, siger han til Sermitsiaq.AG.

Globale pengemaskine

Han mener, at forskere med deres rapporter på flere tusinder sider, tjener godt på, at der er folk, der tror på den menneskeskabte globale opvarmning.

- Der er forskere, der tjener penge på den såkaldte globale opvarmning, og der findes folk, der tjener stort på det. Ligesom Al Gore der bor i sit gigantiske hus og siger, at man betaler for CO2-kvoter. Sådanne modsatrettede ytringer og dobbeltmoralskhed støtter jeg ikke, siger naalakkersuisoq for energi, Aqqalu Jerimiassen (A) til Sermitsiaq.AG.

Aqqalu Jerimiassen sidder til daglig og arbejder med energi, vedvarende og miljøvenlig energi, vel at mærke. Naalakkersuisuts officielle mål er, at Grønland skal have 100 procent vedvarende energi i år 2030. Det skal komme fra vandkraftsvirker, vindmøller og solcelleanlæg. 67,5 procent af de offentlige i Grønland får vedvarende energi fra vandkraftsværker i dag.

Målet med 100 procent vedvarende energi i landet og bekæmpelsen af den menneskeskabte globale opvarmning hænger ikke sammen, mener Naalakkersuisoq for Erhverv og Energi. Med vedvarende energi vil landet sænke omkostningerne for importen af den fossile brændstof.

- Jeg ser det mere som et mål, så vi kan nedbringe importen af fossile brændstof, forklarer han.

Følger med strømmen

Aqqalu Jerimiassen understreger, at han ikke vil modsætte sig, hvis den samlede Naalakkersuisut eller Inatsisartut erklærer, at Grønland skal bekæmpe den globale opvarmning.

- Naalakkersuisut er valgt af samfundet. Hvis Naalakkersuisut eller flertallet bestemmer, at vi gør noget ved den globale opvarmning, så skal jeg være med. Personligt ville jeg ikke tro på det, men hvis flertallet bestemmer, at det gør vi, så påtager jeg mig opgaven og ansvaret, siger Aqqalu Jerimiassen til Sermitsiaq.AG.

Aqqalu Jerimiassen understreger, at han kan holde sin egen mening og sit arbejde adskilt.

- Jeg kan godt holde min egen mening adskilt fra min profession som Naalakkersuisoq. Jeg er meget åben og taler frit, når jeg deler min mening, men når jeg skal udtale mig om mit ansvar, så er det kun mit ansvar jeg udtaler mig om.

Han mener dog, at fortalere for den menneskeskabte globale opvarmning bør gøre noget.

- De sidder nede i salen (Inatsisartut-salen, red.) og råber op om den globale opvarmning. De bør holde op med at råbe op og selv gøre noget, hvis de tror det, siger Aqqalu Jerimiassen til Sermitsiaq.AG.