Naalakkersuisut foreslår store ændringer i "olie-selskaber"

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 12. juli 2022 - 07:46

Naalakkersuisut har sendt to lovforslag i høring, der omhandler Selvstyrets to selskaber, som har med olie-efterforskning at gøre.

Det ene er Greenland Oil Spill Response, som har kørt på pumperne og kæmpet for sin eksistens de senere år. Nu skal det være helt slut, og selskabet foreslås nedlagt. Selskabet blev stiftet i 2012 i kølvandet på omfattende olieefterforskning.

Selvstyrets andet "olie-selskab" Nuna Oil skal umiddelbart ikke nedlægges, men loven om Nunaoil foreslås ophævet, så selskabet kan hellige sig opgaver, det ikke har noget med kulbrinteefterforskning at gøre. Nunaoil blev stiftet helt tilbage i 1985.

Begge selskaber blev i sin tid udset til at spille en hovedrolle i det olieeventyr, der aldrig er blevet forløst.

Ikke grundlag for at opretholde selskabet

Håbet om olie-eventyret blev foreløbig begravet sidste sommer, hvor Naalakkersuisut meldte ud, at der ikke længere skal ledes efter olie ved Grønland.

Og nu ønsker Naalakkersuisut at tage konsekvensen og dels opløse Greenland Oil Spill Response og ophæve loven om Nunaoil.

LÆS OGSÅ: Nunaoil med én licens tilbage - Bosse fortsætter

Om ændringerne i Nunaoil skriver Naalakkersuisut:

- Da der således ikke meddeles nye tilladelser til efterforskning og udnyttelse af kulbrinter, ses der ikke længere at være grundlag for at opretholde et selskab, som har til formål at deltage i kulbrintetilladelser.

Beredskab opretholdes

- En ophævelse af Inatsisartutlov om Nunaoil A/S vil betyde, at Nunaoil A/S får mulighed for at ændre formålsbestemmelsen i selskabets vedtægter, således at der gives mulighed for at selskabet kan engagere sig i aktiviteter, der ikke har direkte forbindelse til kulbrintetilladelser, står der videre.

Om Greenland Oil Spill Response skriver Naalakkersuisut, at selskabet skal opløses, men at man stadig vil opretholde et beredskab til bekæmpelse af olieforurening:

LÆS OGSÅ: Aktiviteter i GOSR skal sikres - topembedsfolk udgør ny bestyrelse

- En ophævelse af Inatsisartutlov om Greenland Oil Spill Response A/S vil betyde, at Naalakkersuisut ikke længere er forpligtet til at opretholde selskabet, og at de midler, der ligger i selskabet, dermed kan frigøres til andre formål.

- Man ønsker dog stadig at opretholde et beredskab til bekæmpelse af olieforurening fra andre kilder end kulbrinteefterforskning- og udnyttelse, hvorfor selskabets aktiver og aktiviteter vil blive videreført i andet regi.