Aktiviteter i GOSR skal sikres - topembedsfolk udgør ny bestyrelse

Mandag, 20. juni 2022 - 15:03

Det selvstyreejede selskab kom ud af 2021 med et minus på 71.101 kroner mod et overskud i 2020 på 78.713 kroner. Til gengæld steg omsætningen til 4,6 millioner kroner mod 4 millioner kroner i 2020.

Egenkapitalen nedskrives til cirka 11 millioner kroner, fremgår det af det netop offentliggjorte regnskab.

Greenland Oil Spill Response (GOSR) har til formål at drive virksomhed ved olieforureningsberedskab og miljøoprydning inden for råstofområdet, og selskaber, der har ledt efter olie i Grønland, har således skullet bidrage til GOSR.

Selvom selskabet kommer ud med en stigende omsætning, er det nødvendigt, at der gøres noget for at sikre GOSR fremadrettet.

Første år uden indtjening fra efterforskning

Hovedparten af indtjeningen i 2021 kom nemlig fra en aftale mellem Forsvaret og Selvstyret, hvor GOSR bidrager til at styrke bekæmpelsen af havmiljøforurening, og det er ikke tilstrækkeligt til at fremtidssikre virksomheden, skriver selskabets ledelse i regnskabet:

- Samarbejdsaftale mellem Naalakkersuisut og Forsvaret om Greenland Oil Spill Response A/S vil bidrage positivt, om end ikke tilstrækkeligt til GOSRs finansielle situation. Det er derfor af afgørende betydning, at der iværksættes andre tiltag til sikring af GOSRs aktiviteter i de nærmeste år.

Selskabets situation skyldes, at interessen for olieefterforskning her i landet er tæt på ikke-eksisterende gennem de senere år, samt Naalakkersuisuts beslutning sidste sommer hvor det blev bestemt fra øverste sted, at al olieefterforskning skal indstilles.

2021 blev således det første år i selskabets historie uden indtjening fra efterforskningsaktiviteter.

Leverede udstyr ved forlis

Selvom olieefterforskningen ligger stille her i landet, var selskabet ikke uden opgaver. GOSR medvirkende blandt andet med udstyr og personale, da trawleren Polar Aassik brændte og senere forliste nær Qasigiannguit i marts sidste år, og selskabet har også udlagt flydespærringer i Nuuk havn i forbindelse bunkering af tre nordamerikanske kystvagtskibe.

Derudover har GOSR deltaget i flere øvelser sammen med Arktisk Kommando.

Opgaverne beviser, at der fortsat er brug for GOSR's kompetencer og personale, står der i regnskabet. I 2022 vil GOSR fortsat bruge ressourcer på, at udbygge og udvikle frivillige korps.

Ny bestyrelse. består af embedsfolk

Selskabet fik ved en såkaldt skrivebordsgeneralforsamling ny bestyrelse mandag. Den nye bestyrelse består af topembedsfolk fra Selvstyret med Hans-Peder Barlach Christensen i spidsen som bestyrelsesformand. Han er departementschef i Formandens Departement.

De to øvrige bestyrelsesmedlemmer er Ruth Lindhardt, departementschef i Boliger og Infrastruktur samt Nikolai S. Christensen, departementschef i Departementet for Finanser og Ligestilling.