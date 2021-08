Naaja til Simon: Ingen vil droppe lufthavnsbyggeri i syd

Nina-Vivi Møller Andersen Torsdag, 05. august 2021 - 09:31

Simon Simonsen har bedt Naalakkersuisut om at komme til Sydgrønland for, at forklare, hvorfor den nye regering har valgt, at lave flere analyser før der findes en løsning omkring lufthavnen i syd.

LÆS OGSÅ: Beslutning om lufthavn i syd trækker ud

- Da de nye lufthavne i Nuuk og Ilulissat viste sig at være for dyre, gik man straks ind for at finde yderligere finansieringer. Vi hørte ikke om yderligere analyser, men man gik straks ind for at finde midler, forklarer Simon Simonsen i sit åbent brev.

Naalakkersuisoq for infrastruktur, Naaja Nathanielsen (IA), understreger, at de kommende internationale lufthavne er ejet af Kalaallit Airports International A/S, mens lufthavnen i Qaqortoq er 100 procent ejet af Selvstyret.

- Analyserne er ikke det samme, som at der ikke er opbakning til at bygge en lufthavn i Qaqortoq. Men det skal gøres rigtigt, forstået på den måde, at vi denne gang må være bedre oplyst om konsekvenserne, svarer Naaja Nathanielsen i sit svar til Simon Simonsen.

LÆS OGSÅ: Siumut i Kujalleq: Borgmesteren må på banen

Andre områder kan blive ramt

Det seneste udbudsrunder viser, at lufthavnen vil koste mindst en milliard kroner. Det er omkring det dobbelte af, hvad den tidligere regering har forventet. Hvis Naalakkersuisut beslutter, at bygge lufthavnen nu, så risikerer man at ramme andre områder med besparelser.

- Den løsning skal Landskassen betale og dermed er man nødsaget til at forholde sig til, hvilke andre investeringer, der påvirkes af anlæggelsen af lufthavnen i Qaqortoq. Dette er nødvendigt for vores alles skyld. Når midler prioriteres ét sted, kan de ikke samtidigt bruges et andet sted, svarer Naalakkersuisoq for Infrastruktur.

Og hun slår fast, at der ikke er nogle politiske partier, som har henvendt sig og foreslået at droppe lufthavnen i Qaqortoq. Det er de økonomiske forhold, som nødvendigvis skal analyseres.

Selvstyret betaler mere

Simon Simonsen påpeger i sit brev, at det var misundelsesværdigt, at den danske regering har afsat 160 milliarder kroner til udvikling af infrastrukturen i Danmark. Her forklarer Naaja Nathanielsen, at de 2,1 milliarder kroner, som Selvstyret har investeret, er mere end, hvad de danske politikere har afsat per indbygger.

- Det som regeringen i Danmark har afsat til trafikinfrastruktur, svarer til cirka 28.000 kroner per indbygger i Danmark. De 2,1 milliarder kr., som Selvstyret har afsat alene til lufthavnsudvikling i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq, svarer til cirka 37.500 kroner per indbygger i Grønland, skriver Naaja Nathanielsen i sit svar til Simon Simonsen.

Udover det skal Selvstyret sørger for havne, andre lufthavne og heliporte over hele kysten, påpeger hun.

Naaja tager til Syd

Naalakkersuisoq for Infrastruktur understreger, at det er vigtigt, at holde debatten om lufthavne på faktuelt grundlag. Og hun forventer at mødes med kommunalbestyrelsen i Kujalleq i slutningen af august.

- Afslutningsvis vil jeg pointere, at trafiksituationen i Sydgrønland ligger Naalakkersuisut på sinde. Derfor prioriterer jeg et møde med kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq meget højt. Jeg forventer at mødet kan holdes under mit planlagte besøg i Sydgrønland i perioden 23. til 30. august, afslutter Naaja Nathanielsen.

Kommunens borgmester bifalder planerne om et besøg.

- Jeg er glad for at Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur og Ligestilling, Naaja Nathanielsen, allerede har tilkendegivet, at hun vil komme på besøg i vores kommune for at fortælle om status af lufthavnsplanerne -og jeg er optimistisk, skriber Stine Egede (IA) i en pressemeddelelse torsdag.

Læs mere om lufthavnspakken her.